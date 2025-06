ARD, ZDF, DAZN oder RTL? Wo läuft Deutschland vs. Frankreich heute im Live Stream und live im TV?

Deutschland trifft heute im Spiel um Platz 3 in der Nations League auf Frankreich. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Spiel live zeigt.

Am heutigen Sonntag, den 8. Juni, endet die Nations-League-Saison 2024/25. Im Spiel um Platz 3 treffen Deutschland und Frankreich aufeinander. Die Partie startet um 15 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Portugal.

Am vergangen Mittwoch ist für das DFB-Team der Traum vom Nations-League-Titel vor heimischem Publikum geplatzt. Deutschland verlor das Halbfinalspiel, trotz zwischenzeitlicher Führung, gegen Portugal knapp mit 1:2. Das Team von Julian Nagelsmann verpasste damit den Einzug in das Finale der Nations League in München.

Auch Frankreich ist im Final Four der Nations League nur knapp ausgeschieden. Die Franzosen kämpften sich nach einem deutlichen Rückstand gegen Spanien am Ende der Partie noch einmal heran. Letztendlich verlor Frankreich das Halbfinalduell gegen die Spanier mit 4:5.