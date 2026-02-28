ARD oder ZDF für Skispringen heute: Wer zeigt / überträgt das Skifliegen am Kulm live im Free TV und Live Stream?

Nach den Olympischen Spielen geht es für die besten Skispringer im Weltcup am Wochenende gleich mit einer großen Flugshow weiter. Am Kulm in Bad Mitterndorf (Österreich) steigt am heutigen Samstag der erste von zwei Skiflug-Wettbewerben. Der erste Durchgang beginnt um 13.30 Uhr. Der Finaldurchgang folgt im Anschluss nach einer kurzen Pause.

Olympiasieger Philipp Raimund führt das deutsche Aufgebot für die Skiflug-Wettbewerbe an - und das mit viel Vergnügen. "Ich freue mich auf den Kulm! Das ist der erste Wettkampf nach den Olympischen Spielen und dann gleich Skifliegen - das ist wirklich cool", sagte Raimund. Neben Raimund, der mitunter beim Skifliegen unter Höhenangst leidet, gehen Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Luca Roth und Andreas Wellinger an den Start. Wellinger hatte bei der WM 2024 am Kulm Silber im Einzel und Bronze mit dem Team gewonnen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skisprung-Weltcups am Kulm.