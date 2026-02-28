Goal.com
Philipp Raimund Olympia TrainingGetty Images
Andreas Pfeffer

ARD oder ZDF für Skispringen heute: Wer zeigt / überträgt das Skifliegen am Kulm live im Free TV und Live Stream?

Im Rahmen des Skisprung-Weltcups am Kulm findet heute ein Einzelwettbewerb im Skifliegen statt. Wir verraten Euch, wer die beiden Durchgänge im TV und LIVE STREAM zeigt.

Nach den Olympischen Spielen geht es für die besten Skispringer im Weltcup am Wochenende gleich mit einer großen Flugshow weiter. Am Kulm in Bad Mitterndorf (Österreich) steigt am heutigen Samstag der erste von zwei Skiflug-Wettbewerben. Der erste Durchgang beginnt um 13.30 Uhr. Der Finaldurchgang folgt im Anschluss nach einer kurzen Pause. 

Olympiasieger Philipp Raimund führt das deutsche Aufgebot für die Skiflug-Wettbewerbe an - und das mit viel Vergnügen. "Ich freue mich auf den Kulm! Das ist der erste Wettkampf nach den Olympischen Spielen und dann gleich Skifliegen - das ist wirklich cool", sagte Raimund. Neben Raimund, der mitunter beim Skifliegen unter Höhenangst leidet, gehen Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Luca Roth und Andreas Wellinger an den Start. Wellinger hatte bei der WM 2024 am Kulm Silber im Einzel und Bronze mit dem Team gewonnen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skisprung-Weltcups am Kulm.

    Für die Liveübertragung des Skifliegens am Kulm im Free-TV ist heute die ARD verantwortlich. Das "Erste" zeigt die beiden Durchgänge mit Kommentator Tom Bartels und Experte Sven Hannawald ab 13.20 Uhr live. Im Livestream ist die Übertragung auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu finden. 

    Ebenfalls live im Free-TV überträgt Eurosport1 das Skifliegen. Zusätzlich stehen kostenpflichtige Livestream-Angebote bei DAZN und discovery+ zur Verfügung.

    • Springen: Skifliegen am Kulm
    • Wettbewerb: Weltcup 2025/26
    • Datum: 28. Februar 2026
    • Uhrzeit: 13.30 Uhr (1. Wertungsdurchgang)
    • Ort: Bad Mitterndorf, Österreich
    • TV: Eurosport 1, ARD
    • Livestream: discovery+, DAZN, sportschau.de
  • Domen Prevc of Team Slovenia celebratesGetty Images

    Skispringen: Der Stand im Gesamt-Weltcup

    PlatzNamePunkte
    1Domen Prevc1614
    2Ryoyu Kobayashi989
    3Rei Nikaido921
    4Anze Lanisek 767
    5Daniel Tschofenig745
    6Philipp Raimund743
    7Jan Hörl720
    8Felix Hoffmann652
    9Stephan Embacher615
    10Stefan Kraft511
