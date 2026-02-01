Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Philipp RaimundGetty Images
GOAL

ARD oder ZDF für Skispringen heute live: Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream?

Für die Skispringer wird es auch heute beim Weltcup in Willingen ernst. GOAL verrät, wer das Einzelspringen live im TV und Livestream zeigt.

Nachdem das Weltcup-Wochenende in Willingen bereits am vergangenen Freitag losging, steht für die Skispringer am heutigen Sonntag, dem 1. Februar, das zweite Einzelspringen an. Der Wettkampf in Willingen beginnt um 16 Uhr.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Einzelspringen in Willingen live überträgt.

  • ARD oder ZDF für Skispringen heute live: Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream?

    Gleich mehrere Sender zeigen heute das Einzelspringen in Willigen live und in voller Länge im TV und Livestream. Zum einen überträgt das ZDF den Wettbewerb live ab ca. 16.10 Uhr im Free-TV. Als Moderatorin der Sendung fungiert Lena Kesting. Stefan Bier kommentiert das Springen für das ZDF, als Experte fungiert Severin Freund. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek. 

    Auch Eurosport zeigt den Wettkampf in Willingen heute live im Free-TV. Auf Eurosport 1 seht Ihr das Einzelspringen live ab 16.00 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders könnt Ihr auf discovery+ sehen. 

    Darüber hinaus überträgt auch DAZN das Einzelspringen in Willigen heute live und vollumfänglich im Livestream. Als DAZN-Kunden habt Ihr Zugriff auf die Übertragung von Eurosport. Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender den Wettkampf auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.

    • Werbung
  • SKI-JUMPING-WORLD-MEN-AUT-FOUR HILLSAFP

    ARD oder ZDF für Skispringen heute live: Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

    EventSkispringen, Weltcup
    WettkampfEinzel (Männer)
    Datum01. Februar
    Beginn16.00 Uhr
    OrtWillingen
    ÜbertragungZDF, Eurosport 1, discovery+, DAZN

  • ARD oder ZDF für Skispringen heute live: Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream? Das Weltcup-Wochenende im Überblick

    TerminWettkampfOrt
    Fr., 30.01., 16.10 UhrTeam (Mixed)Willingen 
    Sa., 31.0., 13.15 UhrEinzel (Frauen)Willingen 
    Sa., 31.0., 16.00 UhrEinzel (MännerWillingen 
    So., 01.02., 13.15 UhrEinzel (Frauen)Willingen 
    So., 01.02., 16.00 UhrEinzel (Männer)Willingen 
0