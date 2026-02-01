ARD oder ZDF für Skispringen heute live: Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream?

Gleich mehrere Sender zeigen heute das Einzelspringen in Willigen live und in voller Länge im TV und Livestream. Zum einen überträgt das ZDF den Wettbewerb live ab ca. 16.10 Uhr im Free-TV. Als Moderatorin der Sendung fungiert Lena Kesting. Stefan Bier kommentiert das Springen für das ZDF, als Experte fungiert Severin Freund. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Auch Eurosport zeigt den Wettkampf in Willingen heute live im Free-TV. Auf Eurosport 1 seht Ihr das Einzelspringen live ab 16.00 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders könnt Ihr auf discovery+ sehen.

Darüber hinaus überträgt auch DAZN das Einzelspringen in Willigen heute live und vollumfänglich im Livestream. Als DAZN-Kunden habt Ihr Zugriff auf die Übertragung von Eurosport. Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender den Wettkampf auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.