ARD oder ZDF für Biathlon heute? Wer zeigt / überträgt das Männer Einzel bei Olympia live im Free TV und Live Stream?

Das Einzelrennen der Männer bei Olympia 2026 zeigen heute mehrere Sender live im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr den Wettkampf live im ZDF. Dort kommentiert Christian Dexne das Rennen für den öffentlich-rechtlichen Sender. Den Livestream des ZDF findet Ihr in der Mediathek des Senders, auf zdf.de sowie in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Auf Eurosport 1 wird das Biathlon-Rennen heute ebenfalls live gezeigt. Alternativ könnt Ihr die Übertragung des Sportsenders im kostenpflichtigen Livestream auf discovery+ und HBO Max sehen.

Darüber hinaus überträgt DAZN das Einzelrennen der Männer heute im Livestream. Auf DAZN könnt Ihr die Berichterstattung von Eurosport live verfolgen. In der DAZN-App oder auf der DAZN-Website findet Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders.