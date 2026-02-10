Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
BIATHLON-OLY-2026-MILANO CORTINAAFP
GOAL

ARD oder ZDF für Biathlon heute? Wer zeigt / überträgt das Männer Einzel bei Olympia live im Free TV und Live Stream?

Für die Biathleten wird es heute bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Einzel ernst. GOAL verrät, wer das Rennen live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Dienstag, den 10. Februar, steht bei Olympia in Mailand und Cortina d'Ampezzo das Männer-Einzel im Biathlon auf dem Programm. Das Rennen beginnt 13.30 Uhr in der Biathlon Arena in Antholz. Können die DSV-Männer nach dem Bronzegewinn in der Mixed-Staffel heute nachlegen?

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Einzelrennen bei den Olympischen Spielen live zeigt.

  • ARD oder ZDF für Biathlon heute? Wer zeigt / überträgt das Männer Einzel bei Olympia live im Free TV und Live Stream?

    Das Einzelrennen der Männer bei Olympia 2026 zeigen heute mehrere Sender live im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr den Wettkampf live im ZDF. Dort kommentiert Christian Dexne das Rennen für den öffentlich-rechtlichen Sender. Den Livestream des ZDF findet Ihr in der Mediathek des Senders, auf zdf.de sowie in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

    Auf Eurosport 1 wird das Biathlon-Rennen heute ebenfalls live gezeigt. Alternativ könnt Ihr die Übertragung des Sportsenders im kostenpflichtigen Livestream auf discovery+ und HBO Max sehen. 

    Darüber hinaus überträgt DAZN das Einzelrennen der Männer heute im Livestream. Auf DAZN könnt Ihr die Berichterstattung von Eurosport live verfolgen. In der DAZN-App oder auf der DAZN-Website findet Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders.

    • Werbung

  • ARD oder ZDF für Biathlon heute? Wer zeigt / überträgt das Männer Einzel bei Olympia live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

    EventOlympische Winterspiele 2026
    WettbewerbEinzel (Männer), Biathlon
    Datum10. Februar
    Start13.30 Uhr
    OrtAntholz-Anterselva Biathlon Arena, Antholz, Italien
    ÜbertragungZDF, zdf.de, Eurosport, DAZN, discovery+, HBO Max

  • ARD oder ZDF für Biathlon heute? Wer zeigt / überträgt das Männer Einzel bei Olympia live im Free TV und Live Stream? Der Zeitplan

    DatumUhrzeitWettkampf
    So., 8. Februar14.05 Uhr4 × 6 km Mixed-Staffel
    Di., 10. Februar13.30 Uhr20 km Einzel Männer
    Mi., 11. Februar14.15 Uhr15 km Einzel Frauen
    Fr., 13. Februar14 Uhr10 km Sprint Männer
    Sa., 14. Februar14.45 Uhr7,5 km Sprint Frauen
    So., 15. Februar11.15 Uhr10 km Verfolgung Frauen
    So., 15. Februar14.45 Uhr12,5 km Verfolgung Männer
    Di., 17. Februar14.30 Uhr4 × 7,5 km Staffel Männer
    Mi., 18. Februar14.45 Uhr4 × 6 km Staffel Frauen
    Fr., 20. Februar14.15 Uhr15 km Massenstart Männer
    Sa., 21. Februar14.15 Uhr12,5 km Massenstart Frauen
0