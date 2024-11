Im nächsten Jahr findet die FIFA-Klub-WM im neuen Modus statt. Die neue Trophäe für den Sieger ist bereits enthüllt.

Die FIFA hat ihre Neugestaltung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft fortgesetzt und den Preis enthüllt, den der Sieger im Jahr 2025 in Empfang nehmen kann. Die neue Turniertrophäe, die von der FIFA entworfen und in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Juwelier Tiffany & Co. hergestellt wurde, ist mit 24 Karat vergoldet und mit Lasergravuren versehen, darunter eine Weltkarte und die Namen aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände.