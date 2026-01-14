Anzeichen verdichten sich immer mehr! Nationalspieler steht beim FC Bayern München wohl vor einem Abgang im Sommer

Weiter heißt es, dass es Diskussionen darüber gebe, Goretzkas Kaderplatz im Falle eines Abgangs nicht extern, sondern stattdessen mit einem Spieler aus der eigenen Jugend zu besetzen. Mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof haben die Bayern drei deutsche Nationalspieler auf der Position im zentralen Mittelfeld. Als Nummer vier könnte ein junges Talent wie Noël Aseko Nkili (derzeit an Hannover 96 verliehen) oder David Santos Daiber nachrücken, auch Stamm-Rechtsverteidiger Konrad Laimer wäre im Notfall eine Alternative.

Nichtsdestotrotz werden andere Namen weiterhin diskutiert. Herthas Wunderkind Kennet Eichhorn bleibt ein spannendender Name für die Zukunft, darüber hinaus werden Nathan De Cat (RSC Anderlecht) und Ze Lucas (Sport Recife) fortlaufend beobachtet.

Goretzka hat in dieser Saison unter Trainer Vincent Kompany keinen leichten Stand an der Säbener Straße. Zwar kommt er auf wettbewerbsübergreifend 25 Einsätze (ein Tor), wenn es wichtig wird, bleibt ihm oftmals allerdings nur ein Platz auf der Ersatzbank. In den sechs Champions-League-Spielen absolvierte er beispielsweise nur insgesamt 60 Minuten.