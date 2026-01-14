Anzeichen verdichten sich immer mehr! Nationalspieler steht beim FC Bayern München wohl vor einem Abgang im Sommer
Wie geht es mit Leon Goretzka beim FC Bayern weiter? Vieles spricht für ein Ende des Kapitels in München.
Beim FC Bayern München häufen sich die Anzeichen für einen Abgang von Leon Goretzka nach dem Ende der laufenden Saison.
So habe die Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters dem Management des 30-Jährigen nach Informationen der Sport Bild mitgeteilt, dass die Tendenz dahin gehe, ihm keinen neuen Vertrag anzubieten, auch wenn die Gespräche noch nicht abschließend geführt wurden.
Goretzka unter Kompany in den großen Spielen oft auf der Bank
Weiter heißt es, dass es Diskussionen darüber gebe, Goretzkas Kaderplatz im Falle eines Abgangs nicht extern, sondern stattdessen mit einem Spieler aus der eigenen Jugend zu besetzen. Mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof haben die Bayern drei deutsche Nationalspieler auf der Position im zentralen Mittelfeld. Als Nummer vier könnte ein junges Talent wie Noël Aseko Nkili (derzeit an Hannover 96 verliehen) oder David Santos Daiber nachrücken, auch Stamm-Rechtsverteidiger Konrad Laimer wäre im Notfall eine Alternative.
Nichtsdestotrotz werden andere Namen weiterhin diskutiert. Herthas Wunderkind Kennet Eichhorn bleibt ein spannendender Name für die Zukunft, darüber hinaus werden Nathan De Cat (RSC Anderlecht) und Ze Lucas (Sport Recife) fortlaufend beobachtet.
Zahlreiche Topklubs zeigen offenbar Interesse an Goretzka
Der hochdotierte Vertrag des 30-Jährigen läuft nach dem Ende der Spielzeit aus, eine Verlängerung darüber hinaus hatte sich in den letzten Wochen als immer unwahrscheinlicher entpuppt. Die AC Milan zeigt dem Vernehmen nach Interesse an einem Transfer, auch bei Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, der SSC Neapel, Fenerbahce und dem FC Barcelona soll der deutsche Nationalspieler ein Thema sein.
Zumindest einen Abgang im laufenden Winter-Transferfenster schloss Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen aus: "Wir planen auch die Rückrunde mit Leon", sagte der 58-Jährige in einem Interview mit t-online.
Goretzka wechselte 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern und steht inzwischen bereits in seiner achten Saison im Trikot der Münchner. Für den FCB sammelte er insgesamt 288 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm 47 Tore und 48 Assists gelangen.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
<
Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.