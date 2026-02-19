Ansonsten könnte ein großes Problem gegen den BVB drohen: Lässt Vincent Kompany zwei Schlüsselspieler des FC Bayern München draußen?

Dabei handelt es sich um Mittelfeldboss Joshua Kimmich und Innenverteidiger Jonathan Tah. Die beiden deutschen Nationalspieler stehen aktuell jeweils bei vier Gelben Karten in der Bundesliga - und das bedeutet, dass sie bei einer weiteren Verwarnung gegen Frankfurt eine Woche später im Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund gelbgesperrt fehlen würden.

Das will Kompany natürlich tunlichst vermeiden und könnte daher gegen eine unbeständige Frankfurter Eintracht das Risiko eingehen, auf zwei seiner Schlüsselspieler zu verzichten. Zumal Kimmich zuletzt beim 3:0 in Bremen durchaus Anzeichen dafür lieferte, dass ihm eine kleine Pause vor den darauffolgenden wichtigen Wochen möglicherweise guttun könnte. So leistete sich der 31-Jährige gegen Werder mit deren 21 die meisten Ballverluste (inklusive Fehlpässe) seiner bisherigen Saison. Zuvor waren es im Schnitt pro Spiel nur 11,1 gewesen.