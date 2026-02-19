Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany könnte im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag freiwillig auf zwei seiner wichtigsten Spieler verzichten.
Ansonsten könnte ein großes Problem gegen den BVB drohen: Lässt Vincent Kompany zwei Schlüsselspieler des FC Bayern München draußen?
FC Bayern: Joshua Kimmich und Jonathan Tah könnte Gelbsperre gegen BVB drohen
Dabei handelt es sich um Mittelfeldboss Joshua Kimmich und Innenverteidiger Jonathan Tah. Die beiden deutschen Nationalspieler stehen aktuell jeweils bei vier Gelben Karten in der Bundesliga - und das bedeutet, dass sie bei einer weiteren Verwarnung gegen Frankfurt eine Woche später im Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund gelbgesperrt fehlen würden.
Das will Kompany natürlich tunlichst vermeiden und könnte daher gegen eine unbeständige Frankfurter Eintracht das Risiko eingehen, auf zwei seiner Schlüsselspieler zu verzichten. Zumal Kimmich zuletzt beim 3:0 in Bremen durchaus Anzeichen dafür lieferte, dass ihm eine kleine Pause vor den darauffolgenden wichtigen Wochen möglicherweise guttun könnte. So leistete sich der 31-Jährige gegen Werder mit deren 21 die meisten Ballverluste (inklusive Fehlpässe) seiner bisherigen Saison. Zuvor waren es im Schnitt pro Spiel nur 11,1 gewesen.
- Getty Images
Schont Vincent Kompany Joshua Kimmich gegen Frankfurt?
Kompany hatte Kimmich im ersten Spiel nach der jüngsten Länderspielpause im November beim 6:2 gegen Freiburg auf die Bank gesetzt und 90 Minuten draußen gelassen. Im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (6:0) war Kimmich zuvor trotz Sprunggelenksproblemen aufgelaufen und wurde von Kompany daher zunächst geschont. Das Sprunggelenk setzte den Nationalmannschaftskapitän dann von kurz vor Weihnachten bis Mitte Januar außer Gefecht. Danach führte man Kimmich bei Bayern langsam wieder heran, ehe er seit Ende Januar wieder gesetzt war.
Gegen Frankfurt könnte der in Bremen stark aufspielende Leon Goretzka Kimmich ersetzen und gemeinsam mit Aleksandar Pavlovic Bayerns Doppelsechs bilden. Auch Tom Bischof stünde als potenzieller Kimmich-Vertreter bereit. Dazu wichtig zu wissen: Auch Goretzka steht bei vier Gelben Karten, was für Bischof in der Anfangsformation sprechen könnte.
- Getty Images
BVB hat den Druck auf den FC Bayern zuletzt erhöht
Bei Tah dürfte es Kompany derweil noch einmal leichter fallen, auf ihn zu verzichten und damit einer Sperre gegen Dortmund vorzubeugen. Der Innenverteidiger blieb diese Saison schon dreimal 90 Minuten lang auf der Bank und der ausgeruhte Dayot Upamecano könnte im Vergleich zum Spiel in Bremen seinen Platz einnehmen. Dort war der Franzose geschont worden, der nun gegen Frankfurt für Tah in die Mannschaft rücken und mit Min-jae Kim das Innenverteidiger-Duo bilden könnte. Mit Hiroki Ito hat Kompany zudem noch eine weitere Alternative für das Abwehrzentrum.
Der Bayern-Coach wird trotz möglicher Personalrochaden sicherlich darauf bedacht sein, den Fokus nicht verfrüht auf das Dortmund-Spiel zu lenken. Schließlich hat der BVB den Rückstand auf den Spitzenreiter aus München in den vergangenen Wochen auf sechs Punkte verkürzt - und bei einem Patzer der Bayern gegen Frankfurt sowie einem Dortmunder Sieg in Leipzig würde die Borussia den Druck auf den Rekordmeister vor dem direkten Duell weiter erhöhen.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- 21. Februar: FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
- 28. Februar: BVB vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 6. März: FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- 10./11. März: BVB/Atalanta/Olympiakos/Leverkusen vs. FC Bayern (Champions League)
- 14. März: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.