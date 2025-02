Neymar lief erstmals wieder für seinen Jugendklub FC Santos auf.

Eine komplette Halbzeit hatte Neymar bei nahezu jedem Angriff des FC Santos seinen Fuß im Spiel, suchte das Dribbling, brillierte ab und an mit Pässen und scheiterte mit Torschüssen. Doch am Ende seines aufsehenerregenden Comebacks im brasilianischen Fußball stand ein ernüchterndes 1:1 (1:0) gegen den Tabellenletzten Botafogo FC in der regionalen Paulista-Meisterschaft.