Das EL-Duell des türkischen Spitzenklubs mit Maccabi darf nicht im heimischen Stadion ausgetragen werden.

Besiktas Istanbul wird das Heimspiel in der Europa League gegen den israelischen Vertreter Maccabi Tel Aviv am 28. November nicht im heimischen Stadion austragen dürfen. Aus Angst vor "provokanten Aktionen" untersagten die Behören, das Spiel in der Türkei auszutragen. Der Verein reagierte bereits.