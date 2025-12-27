Angeblich wurde sogar schon eine Einigung erzielt! BVB-Profi wohl vor Millionen-Wechsel im Winter

Der 27-jährige Türke kam in dieser Saison erst auf vier Kurzeinsätze, in denen er insgesamt 21 Minuten auf dem Platz stand. Für den Champions-League-Kader wurde er nicht einmal nominiert.

Özcan wechselte 2022 für fünf Millionen Euro vom 1. FC Köln nach Dortmund. Zunächst eroberte er sich einen Stammplatz, bald aber verkam er zum Rotationsspieler. Im Herbst 2024 erlebte er eine enttäuschende Leihe beim VfL Wolfsburg, zurück beim BVB wurde es anschließend nur noch schlimmer.

Mit einem Wechsel könnte Özcan seine Chancen auf eine WM-Teilnahme erhöhen. Trotz seiner komplizierten Lage beim BVB stand er zuletzt meist im türkischen Kader. Beim letzten Qualifikationsspiel gegen Spanien (2:2) im November erzielte er sogar ein Tor. Als Gruppenzweiter muss die Türkei im März aber noch in die Playoffs. Es geht zunächst gegen Rumänien und bei einem Weiterkommen im Finale gegen den Sieger des Duells Kosovo gegen die Slowakei.