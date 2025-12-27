Wie die Istanbuler Tageszeitung Sözcü berichtet, haben sich die beiden Klubs bereits auf eine Ablösesumme von drei Millionen Euro geeinigt. Eine durchaus beachtliche Summe dafür, dass Özcans Vertrag am Saisonende ohnehin ausläuft und er beim BVB zuletzt keine Rolle mehr spielte. Auch zwischen Özcan selbst und dem türkischen Spitzenklub soll alles klar sein.
Angeblich wurde sogar schon eine Einigung erzielt! BVB-Profi wohl vor Millionen-Wechsel im Winter
Bild widerspricht derweil einer angeblichen Einigung, stattdessen wolle Özcan seinen hochdotierten Vertrag lieber bis Sommer aussitzen. Sein Jahresgehalt in Dortmund beträgt dem Vernehmen nach rund fünf Millionen Euro. Der BVB würde einen vorzeitigen Abgang naturgemäß begrüßen.
Schafft es Salih Özcan noch zur WM?
Der 27-jährige Türke kam in dieser Saison erst auf vier Kurzeinsätze, in denen er insgesamt 21 Minuten auf dem Platz stand. Für den Champions-League-Kader wurde er nicht einmal nominiert.
Özcan wechselte 2022 für fünf Millionen Euro vom 1. FC Köln nach Dortmund. Zunächst eroberte er sich einen Stammplatz, bald aber verkam er zum Rotationsspieler. Im Herbst 2024 erlebte er eine enttäuschende Leihe beim VfL Wolfsburg, zurück beim BVB wurde es anschließend nur noch schlimmer.
Mit einem Wechsel könnte Özcan seine Chancen auf eine WM-Teilnahme erhöhen. Trotz seiner komplizierten Lage beim BVB stand er zuletzt meist im türkischen Kader. Beim letzten Qualifikationsspiel gegen Spanien (2:2) im November erzielte er sogar ein Tor. Als Gruppenzweiter muss die Türkei im März aber noch in die Playoffs. Es geht zunächst gegen Rumänien und bei einem Weiterkommen im Finale gegen den Sieger des Duells Kosovo gegen die Slowakei.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 9. Januar, 20.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - BVB (Bundesliga)
- 13. Januar, 20.30 Uhr: BVB - Werder Bremen (Bundesliga)
- 17. Januar, 15.30 Uhr: BVB - FC St. Pauli (Bundesliga)