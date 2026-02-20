Angeblich lieber Serie A als Premier League: Überraschung bei einem Star des BVB

Anders als zuvor vermutet, soll die englische Premier League nicht Ryersons bevorzugtes Ziel sein. Laut dem Portal Absolut Fussball reizt vor allem die italienische Serie A den norwegischen Rechtsverteidiger. Zuvor war noch berichtet worden, dass England oder Spanien mögliche Optionen darstellen könnten.

Ein Wechsel nach England käme dem Bericht zufolge nur infrage, wenn kurzfristig bei einem Spitzenklub durch Verletzungen ein Bedarf entsteht. In der Praxis sei für Ryerson daher die italienische Liga "realistischer und möglicherweise auch verlockender". Konkrete Interessenten werden allerdings nicht genannt. Gleichzeitig ist ein Verbleib beim BVB nach wie vor denkbar.