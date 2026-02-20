Julian Ryerson hat sich in dieser Saison bei Borussia Dortmund zu einem Schlüsselspieler entwickelt, insbesondere mit seinen präzisen Flanken und gefährlichen Standardsituationen. Gleichzeitig häufen sich die Spekulationen um einen möglichen Transfer im Sommer.
Angeblich lieber Serie A als Premier League: Überraschung bei einem Star des BVB
Anders als zuvor vermutet, soll die englische Premier League nicht Ryersons bevorzugtes Ziel sein. Laut dem Portal Absolut Fussball reizt vor allem die italienische Serie A den norwegischen Rechtsverteidiger. Zuvor war noch berichtet worden, dass England oder Spanien mögliche Optionen darstellen könnten.
Ein Wechsel nach England käme dem Bericht zufolge nur infrage, wenn kurzfristig bei einem Spitzenklub durch Verletzungen ein Bedarf entsteht. In der Praxis sei für Ryerson daher die italienische Liga "realistischer und möglicherweise auch verlockender". Konkrete Interessenten werden allerdings nicht genannt. Gleichzeitig ist ein Verbleib beim BVB nach wie vor denkbar.
- Getty Images Sport
Julian Ryerson steht beim BVB bis 2028 unter Vertrag
Ryerson war im Januar 2023 für rund fünf Millionen Euro von Union Berlin nach Dortmund gewechselt und etablierte sich direkt in der Startelf. Der 39-fache Nationalspieler kann auf beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden.
In der Bundesliga steuerte er bislang elf Vorlagen bei und liegt damit hinter Bayern-Star Michael Olise auf Rang zwei der Vorlagengeber. Wettbewerbsübergreifend bringt Ryerson es gar bereits auf 14 Assists. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2028.
Die Rekordverkäufe des BVB
- Ousmane Dembele: 2017 für 148 Millionen Euro zum FC Barcelona
- Jude Bellingham: 2023 für 127 Millionen Euro zu Real Madrid
- Jadon Sancho: 2022 für 85 Millionen Euro zu Manchester United
- Christian Pulisic: 2018 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea
- Pierre-Emerick Aubameyang: 2023 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal