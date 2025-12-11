Laut Bild hat der englische Zweitligist FC Southampton Interesse an einer Verpflichtung. Peretz wechselte im Sommer für ein Jahr per Leihe nach Hamburg, verlor dann aber das Duell mit Daniel Heuer Fernandes um den Posten des Stammkeepers. Dem Vernehmen nach überraschte das sowohl den 25-jährigen Israeli selbst als auch die Verantwortlichen des FC Bayern.
Angeblich besteht Interesse aus England! Zieht eine Leihgabe des FC Bayern im Winter weiter?
In der Bundesliga kam Peretz für den HSV noch gar nicht zum Einsatz. Immerhin spielte er zweimal im DFB-Pokal. Beim Weiterkommen gegen den 1. FC Heidenheim und zuletzt Anfang Dezember beim Achtelfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel.
Daniel Peretz spekulierte schon selbst über einen Winter-Wechsel
Bereits im Oktober hatte sich Peretz über sein Reservistendasein beklagt. "Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde", sagte er dem israelischen TV-Sender Sport 5. "Vielleicht gibt es ja eine Veränderung im Januar, denn ich will unbedingt spielen."
Nach dem Pokal-Aus gegen Kiel betonte Peretz, dass "jetzt nicht der richtige Zeitpunkt" sei, um über seine Zukunft zu sprechen. Er ergänzte aber: "Es liegt mir im Blut, dass ich spielen will. Und ich habe heute gesehen, wie viel Spaß mir Fußball macht. Ich möchte unbedingt spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen."
Daniel Peretz hat keine Perspektive beim FC Bayern
Ein Ausweg könnte ein Winter-Wechsel nach Southampton sein. Der englische Zweitligist hatte bereits im Frühling vor Peretz' Entscheidung für den HSV Interesse gezeigt. Nomineller Stammspieler ist dort Gavin Bazunu (23), zwischenzeitlich musste er aber für einige Spiele Routinier Alex McCarthy (36) weichen.
Southampton rangiert in der Championship aktuell auf Platz neun. Nach einem durchwachsenen Saisonstart gelangen in den vergangenen sieben Spiele sechs Siege. Technischer Direktor bei den Saints ist Johannes Spors. Der Deutsche arbeitete von 2018 bis 2019 als Chefscout selbst für den HSV.
Peretz wechselte 2023 für fünf Millionen Euro von einem Jugendklub Maccabi Tel Aviv nach München und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. In zwei Spielzeiten kam er jedoch nur auf sieben Einsätze. Perspektive beim FC Bayern hat Peretz keine: Hinter Stammkeeper Manuel Neuer positionierte sich Jonas Urbig als zuverlässiger Stellvertreter - und möglicher Erbe.
