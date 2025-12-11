Angeblich besteht Interesse aus England! Zieht eine Leihgabe des FC Bayern im Winter weiter?

Bereits im Oktober hatte sich Peretz über sein Reservistendasein beklagt. "Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde", sagte er dem israelischen TV-Sender Sport 5. "Vielleicht gibt es ja eine Veränderung im Januar, denn ich will unbedingt spielen."

Nach dem Pokal-Aus gegen Kiel betonte Peretz, dass "jetzt nicht der richtige Zeitpunkt" sei, um über seine Zukunft zu sprechen. Er ergänzte aber: "Es liegt mir im Blut, dass ich spielen will. Und ich habe heute gesehen, wie viel Spaß mir Fußball macht. Ich möchte unbedingt spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen."