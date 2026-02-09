„Am Boden zerstört“ – Der untröstliche Jack Grealish bestätigt, dass seine Saison nach einer Operation wegen einer Fußverletzung vorbei ist.

Grealishs Verletzung bedeutet, dass er einer ungewissen Zukunft entgegenblickt. Everton hat die Option, Grealish diesen Sommer für 50 Millionen Pfund zu verpflichten, wenn sein Vertrag bei Manchester City nur noch 12 Monate läuft, aber es ist noch nicht klar, ob sie diese Klausel in Anspruch nehmen werden. Moyes wurde nach Grealishs Verletzung zu dieser Situation befragt und betonte lediglich, dass es „viel zu früh” sei, um Entscheidungen über seine Zukunft zu treffen. Everton hat sich im Januar-Transferfenster um einen Ersatz für Grealish bemüht und Tyrique George von Chelsea für den Rest der Saison ausgeliehen.

Unterdessen wurde City-Trainer Pep Guardiola zu Beginn der Saison zu Grealishs Zukunft bei Manchester City befragt und teilte seine Gedanken mit: „Ich glaube, er hat noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr bei uns. Das Wichtigste ist, dass er zurück ist. Er hat einen enormen Einfluss auf die Spiele von Everton. Nach dem, was passiert ist, möchte Manchester City ihn vielleicht zurückhaben, aber ich weiß es nicht. Es wird noch viel passieren. Wir werden sehen. Wichtig ist, dass er wieder spielt, und zwar viele Minuten. Das ist der Standard. Ich bin wirklich froh, dass er wieder dabei ist und sein Bestes gibt.“