„Am Boden zerstört“ – Der untröstliche Jack Grealish bestätigt, dass seine Saison nach einer Operation wegen einer Fußverletzung vorbei ist.
Saison für Grealish vorbei
Grealish hat die Saison in Merseyside verbracht und sich schnell zu einem Liebling der Fans von David Moyes' Toffees entwickelt. Der 30-Jährige hat in dieser Saison zwei Tore und sechs Vorlagen für Everton in der Premier League erzielt, wird aber nach einer Stressfraktur im Fuß in der Saison 2025-26 nicht mehr für den Verein spielen. Moyes bestätigte, dass die Verletzung tatsächlich diagnostiziert wurde, als Everton ein Problem mit dem Wadenbein untersuchte. Er sagte gegenüber Reportern: „Es ist ein schwerer Schlag, ihn zu verlieren. Er kam nicht mit Beschwerden über seinen Fuß zu uns. Er hatte einen Tritt gegen das Wadenbein bekommen und wir dachten, es wäre nichts Schlimmes. Es war nur ein Tritt gegen die Rückseite des Wadenbeins und wir dachten, in ein paar Tagen wäre er wieder fit, aber sie haben seinen Fuß untersucht und festgestellt, dass er einen Ermüdungsbruch hat. Das ist wirklich schade für den Jungen. Er war wieder voll dabei, hatte Spaß und tat das, was er gut kann. Die Fans von Everton haben ihn großartig unterstützt. Sie schätzen ihn sehr und es ist einfach enttäuschend, dass er nun eine Pause einlegen muss.“
Grealish ist „am Boden zerstört“, weil er verletzt ausfällt.
Grealish hat nun nach seiner Operation ein Update in den sozialen Medien gepostet. Von seinem Krankenhausbett aus schrieb er auf Instagram: „Ich wollte nicht, dass die Saison so endet, aber so ist Fußball nun mal, ich bin total enttäuscht. Die Operation ist vorbei und jetzt konzentriere ich mich voll und ganz darauf, wieder fit zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich fitter, stärker und besser als zuvor zurückkommen werde. Die Unterstützung, die ich seit meiner Ankunft in diesem unglaublichen Verein erfahren habe, bedeutet mir sehr viel. Die Mitarbeiter, meine Teamkollegen und vor allem die Fans waren unglaublich, und ich liebe es, diesen Verein zu vertreten. Ich werde die Jungs weiterhin unterstützen und alles tun, um so schnell wie möglich zurückzukommen. Nochmals vielen Dank für all die Liebe, das bedeutet mir sehr viel. UTFT.“
Könnte Grealish bei Everton bleiben?
Grealishs Verletzung bedeutet, dass er einer ungewissen Zukunft entgegenblickt. Everton hat die Option, Grealish diesen Sommer für 50 Millionen Pfund zu verpflichten, wenn sein Vertrag bei Manchester City nur noch 12 Monate läuft, aber es ist noch nicht klar, ob sie diese Klausel in Anspruch nehmen werden. Moyes wurde nach Grealishs Verletzung zu dieser Situation befragt und betonte lediglich, dass es „viel zu früh” sei, um Entscheidungen über seine Zukunft zu treffen. Everton hat sich im Januar-Transferfenster um einen Ersatz für Grealish bemüht und Tyrique George von Chelsea für den Rest der Saison ausgeliehen.
Unterdessen wurde City-Trainer Pep Guardiola zu Beginn der Saison zu Grealishs Zukunft bei Manchester City befragt und teilte seine Gedanken mit: „Ich glaube, er hat noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr bei uns. Das Wichtigste ist, dass er zurück ist. Er hat einen enormen Einfluss auf die Spiele von Everton. Nach dem, was passiert ist, möchte Manchester City ihn vielleicht zurückhaben, aber ich weiß es nicht. Es wird noch viel passieren. Wir werden sehen. Wichtig ist, dass er wieder spielt, und zwar viele Minuten. Das ist der Standard. Ich bin wirklich froh, dass er wieder dabei ist und sein Bestes gibt.“
Was kommt als Nächstes?
Grealish wird sich nun darauf konzentrieren, wieder vollständig fit zu werden, bevor eine interessante Sommer-Transferperiode beginnt. Der Spielmacher soll daran interessiert sein, bei Everton zu bleiben, aber es bleibt abzuwarten, ob die Toffees versuchen werden, ihn zu halten. Auch bei Manchester City könnte es am Ende der Saison zu einigen größeren Veränderungen kommen, da weiterhin Spekulationen über einen möglichen Weggang von Pep Guardiola kursieren.
