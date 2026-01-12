"Als Trainer in Erinnerung bleiben, der ...": Real Madrids Kylian Mbappe wendet sich nach Entlassung an Xabi Alonso

"Es war eine kurze Zeit, aber es war mir eine Freude, für dich zu spielen und von dir zu lernen. Danke, dass du mir seit Tag eins Vertrauen gegeben hast", schrieb der französische Angreifer bei Instagram.

Der spanische Rekordmeister hatte sich nach der Niederlage im Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) am Montag von Alonso getrennt.

Er werde den Basken "als einen Trainer in Erinnerung behalten, der klare Ideen hatte und viel über Fußball weiß", betonte Mbappe, der Alonso "viel Erfolg" für dessen "nächstes Kapitel" wünschte.