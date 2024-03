Der Bayern-Coach liefert mit seinem Verhalten und der Leistung seines Teams in Freiburg Kritikern Munition.

Jonas Hummels hat das Verhalten von Trainer Thomas Tuchel rund um das 2:2 des FC Bayern gegen den SC Freiburg in der Bundesliga am Freitagabend kritisiert. In seiner Funktion als Experte bei DAZN war der ehemalige Junioren-Spieler des FCB wenig angetan davon, wie sich der zum Saisonende scheidende FCB-Coach präsentierte.