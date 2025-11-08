"Als Spieler bist du manchmal genervt": Hugo Ekitike packt über Training beim FC Liverpool unter Arne Slot aus

"Als Spieler ist man manchmal genervt, das ist ärgerlich. Ich weiß, dass er das Beste für mich und das Beste für die Mannschaft will. Ich würde sagen, er sitzt mir im Nacken, aber das ist nichts Schlechtes. Er will mir nur helfen, also nehme ich das nicht übel. Er will, dass ich immer mehr gebe", erläuterte Ekitike im Interview mit der Daily Mail.

Zwar hätte er an manchen Tagen keine Lust auf die fordernden Aufgaben, die ihm der Niederländer vorgebe, "aber wenn ich zurückblicke und mir unsere Gespräche anschaue, dann sind das nur gute Dinge, die mir helfen, mich zu verbessern", so der Stürmer.