Hugo Ekitike hat enthüllt, dass die Arbeit unter seinem neuen Trainer Arne Slot beim FC Liverpool manchmal wenig spaßig sein kann.
"Als Spieler bist du manchmal genervt": Hugo Ekitike packt über Training beim FC Liverpool unter Arne Slot aus
Ekitike über Slot: "Er will mir nur helfen"
"Als Spieler ist man manchmal genervt, das ist ärgerlich. Ich weiß, dass er das Beste für mich und das Beste für die Mannschaft will. Ich würde sagen, er sitzt mir im Nacken, aber das ist nichts Schlechtes. Er will mir nur helfen, also nehme ich das nicht übel. Er will, dass ich immer mehr gebe", erläuterte Ekitike im Interview mit der Daily Mail.
Zwar hätte er an manchen Tagen keine Lust auf die fordernden Aufgaben, die ihm der Niederländer vorgebe, "aber wenn ich zurückblicke und mir unsere Gespräche anschaue, dann sind das nur gute Dinge, die mir helfen, mich zu verbessern", so der Stürmer.
Slot verbesserte Ekitikes Spiel mit dem Ball
Auf die Frage, welche Verbesserungsvorschläge Slot konkret für sein Spiel habe, antwortete Ekitike mit einem Augenzwinkern: "Mein Trikot anzubehalten." Hintergrund: Bei Liverpools 2:1-Sieg im League Cup gegen den FC Southampton vor einigen Wochen zog der bereits gelbverwarnte Angreifer beim Jubel zum Siegtreffer in der Nachspielzeit sein Trikot aus und wurde in der Folge vom Platz gestellt.
Tatsächlich habe der Niederländer ihm aber beim Spiel ohne Ball geholfen. "Es ging hauptsächlich darum, mich mehr einzubringen und mehr für die Mannschaft zu arbeiten, was ich auch versuche. Wir werden das schaffen - es geht hauptsächlich darum, ohne Ball zu arbeiten", so Ekitike.
Ekitike mit sechs Toren in 15 Pflichtspielen
Ekitike war im Sommer für eine Ablösesumme von knapp 100 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Reds gewechselt. Dort fügte er sich schnell ein und eroberte sich einen Stammplatz - nach wettbewerbsübergreifend 15 Pflichtspielen steht der 23-Jährige bei sechs Toren und einem Assist.
Mit Liverpool ist der Franzose am Sonntag wieder gefordert. Dann muss Slots Mannschaft zum Topspiel bei Manchester City ran.
- Getty Images Sport
Hugo Ekitike: Seine Leistungsdaten
- Spiele: 15
- Tore: 6
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 0
- Gelb-Rote Karten: 1
- Vertrag bei Liverpool bis: 2031