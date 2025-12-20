Als "schlechter Andy Carroll" verhöhnt - und trotzdem geliefert: Nächste Gala von Erling Haaland hievt Manchester City an die Tabellenspitze

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich gegen Kellerkind West Ham United 3:0 (2:0) durch und übernahm damit zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Premier League. Der nun einen Punkt zurückliegende FC Arsenal kann die Spitze am Abend beim FC Everton (21.00 Uhr) aber zurückerobern.

Haaland erzielte seine Saisontore Nummer 18 und 19 im 17. Ligaspiel (5./69.) und legte das 2:0 für Tijjani Reijnders (38.) auf. Weil der Norweger zwischendurch aber auch mal eine große Chance vergab, musste er sich von den Gästefans anhören, er sei "nur ein schlechter Andy Carroll".