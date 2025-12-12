Manchester United hat laut eines Berichts von ESPN durch Kredite für Spielertransfers im vergangenen Sommer erstmals eine Nettoverschuldung von einer Milliarde Dollar erreicht. Das sind umgerechnet rund 852,5 Millionen Euro und somit der höchste Wert seit der Übernahme durch die Glazer-Familie im Jahr 2005.
Als erster Klub: Manchester United durchbricht fragwürdige Schallmauer
Im Februar 2024 wurde die INEOS Group, geführt von Großbritanniens reichstem Mann Sir Jim Ratcliffe, Minderheitseigentümer. Im Rahmen eines 1,3 Milliarden Pfund teuren Deals erwarb das Unternehmen einen Anteil von 27,7 Prozent am Klub. Seitdem hat Ratcliffe gemeinsam mit INEOS Maßnahmen zur Kostenreduzierung umgesetzt, um den Verein langfristig wirtschaftlich stabiler zu machen.
In dieser Saison spielt United nicht in einem europäischen Wettbewerb, meldete jedoch für die ersten drei Monate der Saison einen Betriebsgewinn von umgerechnet 14,8 Millionen Euro, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Verlust von 7,8 Millionen Euro anfiel. Die Frauenmannschaft spielt in der Champions League und liegt auf Platz drei der Women's Super League.
Obwohl die Schulden erstmals die Milliardengrenze überschreiten, betonte United-Geschäftsführer Omar Berrada daher "große Fortschritte bei der Umgestaltung des Vereins" zu machen.
United-Boss Berrada zeigt sich zufrieden
Der Umsatz sank leicht auf rund 160 Millionen Euro. Berrada weiter: "Diese soliden Finanzergebnisse spiegeln die Widerstandsfähigkeit von Manchester United wider. Die schwierigen Entscheidungen, die wir im vergangenen Jahr getroffen haben, haben zu einer nachhaltig niedrigeren Kostenbasis und einer schlankeren, effektiveren Organisation geführt, die in der Lage ist, den Verein langfristig zu einer besseren sportlichen und wirtschaftlichen Leistung zu führen. Das hat uns geholfen, in unsere Männer- und Frauenteams zu investieren."
INEOS leitete ein umfangreiches Entlassungsprogramm ein
Der Jahresabschluss zeigt, dass United weiterhin die Auswirkungen der im Vorjahr umgesetzten Programme zur Senkung der Betriebskosten und zum Personalabbau spürt. INEOS leitete ein umfangreiches Entlassungsprogramm ein, das Teil einer umfassenden Restrukturierung des Vereinsbetriebs war.
Dies führte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 zu Sonderaufwendungen in Höhe von rund 9,8 Millionen Euro. Dank dieser Maßnahmen und der Reduzierung der Spielergehälter sanken die Aufwendungen für Sozialleistungen im Quartal auf knapp 84 Millionen Euro.
Die Sponsoring-Einnahmen fielen um 9,3 Prozent auf 53,6 Millionen Euro, vor allem wegen des fehlenden Partners für Trainingsbekleidung nach dem Auslaufen des Vertrags mit Sponsor Tezos.
