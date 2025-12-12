Als erster Klub: Manchester United durchbricht fragwürdige Schallmauer

Im Februar 2024 wurde die INEOS Group, geführt von Großbritanniens reichstem Mann Sir Jim Ratcliffe, Minderheitseigentümer. Im Rahmen eines 1,3 Milliarden Pfund teuren Deals erwarb das Unternehmen einen Anteil von 27,7 Prozent am Klub. Seitdem hat Ratcliffe gemeinsam mit INEOS Maßnahmen zur Kostenreduzierung umgesetzt, um den Verein langfristig wirtschaftlich stabiler zu machen.

In dieser Saison spielt United nicht in einem europäischen Wettbewerb, meldete jedoch für die ersten drei Monate der Saison einen Betriebsgewinn von umgerechnet 14,8 Millionen Euro, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Verlust von 7,8 Millionen Euro anfiel. Die Frauenmannschaft spielt in der Champions League und liegt auf Platz drei der Women's Super League.

Obwohl die Schulden erstmals die Milliardengrenze überschreiten, betonte United-Geschäftsführer Omar Berrada daher "große Fortschritte bei der Umgestaltung des Vereins" zu machen.