Als Ersatz für Nico Schlotterbeck? BVB angeblich an ablösefreien Innenverteidiger aus der Ligue 1 dran

Der BVB hat auf der Innenverteidiger-Position wohl im Sommer Handlungsbedarf, da der Vertrag von Niklas Süle aller Voraussicht nach nicht verlängert wird. Außerdem ist Emre Can immer wieder verletzt und deshalb nicht einsatzfähig. Mit Nico Schlotterbeck könnte sich außerdem der Top-Star der Abwehrreihe nach der Saison verabschieden, falls er seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei den Schwarz-Gelben nicht verlängern möchte.