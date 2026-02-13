Goal.com
AROUNA SANGANTE LE HAVRE IMAGO / Icon Sport
Daniel Buse

Als Ersatz für Nico Schlotterbeck? BVB angeblich an ablösefreien Innenverteidiger aus der Ligue 1 dran

Wie es für Nico Schlotterbeck weitergeht, ist immer noch nicht klar. Die Borussia hat nun angeblich eine Alternative gefunden.

Borussia Dortmund interessiert sich angeblich für Innenverteidiger Arouna Sangante vom französischen Erstligisten Le Havre. Das berichtet Transferexperte Ekrem Konur. Demnach sind die Schwarz-Gelben einer von mehreren Klubs, die den 23-jährigen Senegalesen auf dem Wunschzettel haben: Auch RB Leipzig soll an ihm dran sein, dazu kommen noch Leeds, Brentford und Brighton aus der Premier League. 

    Le Havre will mit Sangante verlängern

    Sangantes Vertrag in der Hafenstadt läuft im Sommer aus, sodass er dann ablösefrei zu haben wäre. Le Havre bemüht sich aktuell intensiv darum, mit seinem Kapitän zu verlängern, doch das Unterfangen gestaltet sich aufgrund Sangantes Perspektive eines Wechsels ins Ausland schwierig. 

    Schlotterbeck-Zukunft weiter ungeklärt

    Der BVB hat auf der Innenverteidiger-Position wohl im Sommer Handlungsbedarf, da der Vertrag von Niklas Süle aller Voraussicht nach nicht verlängert wird. Außerdem ist Emre Can immer wieder verletzt und deshalb nicht einsatzfähig. Mit Nico Schlotterbeck könnte sich außerdem der Top-Star der Abwehrreihe nach der Saison verabschieden, falls er seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei den Schwarz-Gelben nicht verlängern möchte.

  • Die Zahlen von Arouna Sangante in der Saison 2025/26:

    • Spiele: 20
    • Spielminuten: 1727
    • Tore: 1
    • Assists: 1
