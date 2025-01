Der Vertrag des Superstars läuft aus - und ein ablösefreier Wechsel nach Saudi-Arabien erscheint nun als wahrscheinlichste Option.

Mohamed Salah vom FC Liverpool ist angeblich der Top-Kandidat um bei Al-Hilal in Saudi-Arabien Neymar zu ersetzen, dessen Vertrag in dieser Woche aufgelöst worden ist. Das berichtet die englische Tageszeitung The Telegraph. Demnach verfügt der Klub nach dem Abschied vom Brasilianer über genügend finanziellen Spielraum, um den nächsten Superstar an Land zu ziehen.