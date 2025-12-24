Verstärkt sich der FC Bayern München mit einem walisischen Abwehr-Talent? Wie mehrere englische Medien melden, beobachtet der deutsche Rekordmeister die Situation von Dylan Lawlor von Cardiff City genau.
Als Ersatz für einen Verkaufskandidaten? FC Bayern München hat offenbar spannendes Talent auf dem Zettel
Mit 19 Jahren schon Stammspieler
Der 19-Jährige spielt seit der laufenden Saison für die erste Mannschaft der Bluebirds und hat sich mittlerweile zur Stammkraft in der Innenverteidigung gemausert.
Der walisische Nationaltrainer Craig Bellamy ist ein großer Fan von Lawlor. Anfang September berief er das Defensiv-Juwel erstmals in den A-Kader seines Teams und verhalf ihm prompt zum Debüt.
- Getty Images
Empfehlung von ehemaligem Kompany-Assistent?
Den Berichten zufolge soll es auch Bellamy, ehemaliger Assistent von Bayern-Coach Vincent Kompany, gewesen sein, der Kompany auf Lawlors Potenzial hingewiesen hat. Demnach haben neben den Münchnern allerdings auch einige Premier-League-Klubs den Youngster auf dem Zettel.
Bei den Bayern könnte Bellamy die Rolle von Min-Jae Kim einnehmen, der dem Vernehmen nach im Sommer als Verkaufskandidat gilt. Der Südkoreaner ist im internen Innenverteidiger-Ranking derzeit nur dritte Wahl hinter Jonathan Tah und Dayot Upamecano. Zudem ist Hiroki Ito von einer langen Verletzungspause zurückgekehrt.
Sollte Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern, würden sich die Münchner allerdings nach einem hochkarätigen Ersatz umsehen. Dahingehend gelten Marc Guehi (Crystal Palace) und Nico Schlotterbeck (BVB) als Favoriten. Derzeit deutet aber vieles auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem Franzosen hin.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Sonntag, 11. Januar, 17.30 Uhr: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar, 20.30 Uhr: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar, 18.30 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar, 21 Uhr: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
- Samstag, 24 Januar, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)