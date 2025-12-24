Als Ersatz für einen Verkaufskandidaten? FC Bayern München hat offenbar spannendes Talent auf dem Zettel

Den Berichten zufolge soll es auch Bellamy, ehemaliger Assistent von Bayern-Coach Vincent Kompany, gewesen sein, der Kompany auf Lawlors Potenzial hingewiesen hat. Demnach haben neben den Münchnern allerdings auch einige Premier-League-Klubs den Youngster auf dem Zettel.

Bei den Bayern könnte Bellamy die Rolle von Min-Jae Kim einnehmen, der dem Vernehmen nach im Sommer als Verkaufskandidat gilt. Der Südkoreaner ist im internen Innenverteidiger-Ranking derzeit nur dritte Wahl hinter Jonathan Tah und Dayot Upamecano. Zudem ist Hiroki Ito von einer langen Verletzungspause zurückgekehrt.

Sollte Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern, würden sich die Münchner allerdings nach einem hochkarätigen Ersatz umsehen. Dahingehend gelten Marc Guehi (Crystal Palace) und Nico Schlotterbeck (BVB) als Favoriten. Derzeit deutet aber vieles auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem Franzosen hin.