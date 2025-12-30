Tottenham Hotspur hat als potenziellen Ersatz für Offensivspieler Brennan Johnson offenbar ein großes Talent aus der Bundesliga im Visier.
Als Ersatz für einen Vereinshelden! Tottenham will angeblich ambitionierten Anlauf bei 100-Millionen-Euro-Mann aus der Bundesliga starten
- Getty Images
Wie BBC Sport berichtet, würde Tottenham bei einem Januar-Abgang von Johnson bei Yan Diomande von RB Leipzig anklopfen. Der umworbene Ivorer wäre demnach neben Manchester Citys Savinho der Top-Kandidat bei den Spurs.
Ob Tottenham bei Diomande tatsächlich Chancen auf eine Verpflichtung hätte, darf aber stark bezweifelt werden - allen voran im Januar. Denn Leipzig hat dem Vernehmen nach überhaupt kein Interesse daran, einen seiner besten Spieler der bisherigen Spielzeit, der zudem erst im Sommer gekommen ist, mitten in der Saison abzugeben. Vielmehr sollen die Sachsen erst ab kommendem Sommer gesprächsbereit sein. Und dann würden sie wohl um die 100 Millionen Euro Ablöse für Diomande verlangen, bei dem die Spurs zudem enorme Konkurrenz hätten.
Denn auch Tottenhams finanzstarker Premier-League-Konkurrenz ist die herausragende Entwicklung Diomandes natürlich nicht verborgen geblieben. Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea beobachten den 19-jährigen Flügelspieler Medienberichten zufolge ganz genau und auch der FC Barcelona, Real Madrid oder Paris Saint-Germain sollen ihre Fühler ausstrecken.
- Getty Images
Brennan Johnson könnte Tottenham in Richtung Crystal Palace verlassen
Diomande war vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse von CD Leganes aus Spanien nach Leipzig gewechselt. Bei RB startete der Nationalspieler von Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste voll durch, hat in bis dato 16 Einsätzen schon sieben Tore erzielt und vier Assists geliefert. Sein Vertrag beim Tabellenvierten der Bundesliga läuft bis 2030, aktuell weilt Diomande beim Afrika-Cup. Dort kam er in beiden bisherigen Gruppenspielen 90 Minuten lang zum Einsatz, zum Abschluss der Vorrunde treffen die Ivorer am Silvesterabend auf Gabun. Sollte die Elfenbeinküste das Finale erreichen, würde Diomande Leipzig noch bis Ende Januar fehlen.
Tottenhams Johnson könnte derweil vor einem Wechsel innerhalb der Premier League stehen. Laut BBC sind sich Crystal Palace und die Spurs über einen Wintertransfer des walisischen Nationalspielers einig, an Ablöse sollen rund 40 Millionen Euro fließen. Johnsons Entscheidung stehe aber noch aus.
Der 24-Jährige ist bei Tottenham diese Saison nicht gesetzt, sein Vertrag läuft noch bis 2028. Im Mai sicherte er sich auf ewig einen Platz in den Geschichtsbüchern des englischen Traditionsklubs, als er im Europa-League-Finale gegen Manchester United das 1:0-Siegtor erzielte.
RB Leipzig will wohl 100 Millionen Euro für Yan Diomande: Seine bisherigen Länderspiele
- 10. Oktober: Seychellen - Elfenbeinküste 0:7 (ein Tor, WM-Quali)
- 14. Oktober: Elfenbeinküste - Kenia 3:0 (ein Tor, WM-Quali)
- 14. November: Saudi-Arabien - Elfenbeinküste 1:0 (Testspiel)
- 18. November: Oman - Elfenbeinküste 0:2 (Testspiel)
- 24. Dezember: Elfenbeinküste - Mosambik 1:0 (Afrika-Cup)
- 28. Dezember: Elfenbeinküste - Kamerun 1:1 (Afrika-Cup)
- Insgesamt: 6 Länderspiele / 2 Tore