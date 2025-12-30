Als Ersatz für einen Vereinshelden! Tottenham will angeblich ambitionierten Anlauf bei 100-Millionen-Euro-Mann aus der Bundesliga starten

Wie BBC Sport berichtet, würde Tottenham bei einem Januar-Abgang von Johnson bei Yan Diomande von RB Leipzig anklopfen. Der umworbene Ivorer wäre demnach neben Manchester Citys Savinho der Top-Kandidat bei den Spurs.

Ob Tottenham bei Diomande tatsächlich Chancen auf eine Verpflichtung hätte, darf aber stark bezweifelt werden - allen voran im Januar. Denn Leipzig hat dem Vernehmen nach überhaupt kein Interesse daran, einen seiner besten Spieler der bisherigen Spielzeit, der zudem erst im Sommer gekommen ist, mitten in der Saison abzugeben. Vielmehr sollen die Sachsen erst ab kommendem Sommer gesprächsbereit sein. Und dann würden sie wohl um die 100 Millionen Euro Ablöse für Diomande verlangen, bei dem die Spurs zudem enorme Konkurrenz hätten.

Denn auch Tottenhams finanzstarker Premier-League-Konkurrenz ist die herausragende Entwicklung Diomandes natürlich nicht verborgen geblieben. Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea beobachten den 19-jährigen Flügelspieler Medienberichten zufolge ganz genau und auch der FC Barcelona, Real Madrid oder Paris Saint-Germain sollen ihre Fühler ausstrecken.