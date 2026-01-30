"Alles deutet darauf hin": England-Star droht das Saison-Aus - Traum von der WM endgültig geplatzt

"Endgültig bestätigt ist es noch nicht, aber alles deutet darauf hin, dass er für den Rest der Saison ausfällt", äußerte sich Everton-Trainer David Moyes über Grealishs Zustand am Freitag. Der Ausfall des 30-Jährigen schlage bei Everton hart ins Kontor, so Moyes, der Grealish "eine große Persönlichkeit" attestierte.

Grealishs letzter Länderspieleinsatz für England liegt über ein Jahr zurück: Im Oktober 2024 stand er gegen Finnland auf dem Platz. Grealish hatte sich durch überzeugende Leistungen am Mersey zurück in den Kandidatenkreis für eine WM-Teilnahme ins Spiel gebracht. Bei Everton avancierte der Flügelstürmer sofort zum Stammspieler und kommt dort auf zwei Tore und sechs Vorlagen in 22 Spielen. Zuvor war Manchester Citys Rekordtransfer (117,5 Millionen Euro) nach schwachen Leistungen bei Pep Guardiola in Ungnade gefallen.