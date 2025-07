Noch hat Thomas Müller nicht final über seine Zukunft entschieden. Doch ein Star-Abgang bei einem interessierten Klub könnte nun den Ausschlag geben.

Karriereende, USA oder doch noch einmal was ganz anderes? Thomas Müller absolviert womöglich am kommenden Samstag sein letztes Pflichtspiel im Trikot des FC Bayern, wenn der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale der Klub-WM auf PSG trifft. Wie es bei einem möglichen Ausscheiden für die Bayern-Legende weitergeht, ist noch offen. Doch besonders in den Verhandlungen mit einem interessierten Klub wird es nun offenbar konkret.