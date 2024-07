Sollte England den EM-Sieg erringen, werden einige Spieler dies mit speziellen Aktionen feiern - zum Beispiel gefärbten Haaren.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Was geschieht, sollte England das Endspiel der Europameisterschaft in Deutschland am Sonntagabend um 21 Uhr im Olympiastadion in Berlin gegen Spanien gewinnen? Einige Spieler der Three Lions haben bereits England gewagte Aktionen angekündigt.