Für die Angreiferin ist es das letzte Länderspiel. Bei ihrer Auswechslung wird es gegen Australien emotional.

Die große Nationalmannschaftskarriere von Alexandra Popp ist beendet. Die langjährige Kapitänin wurde am Montag beim Länderspiel gegen Australien in der 15. Minute ausgewechselt. Fans, Spielerinnen und Offizielle spendeten der 33-Jährigen langen und lauten Applaus. Popp standen Tränen in den Augen, Fans hielten Schals und Plakate zu Ehren der Angreiferin in die Höhe.