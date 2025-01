Alarmierender Trend! Harry Kane liefert beim FC Bayern München Grund zur Sorge

Harry Kane führt die Bundesliga-Torschützenliste an und glänzt als Elfmeterkönig. Aus dem Spiel heraus schwächelt der Stürmer des FC Bayern aber akut.

Seit seiner Ankunft beim FC Bayern München im Sommer 2023 hat Harry Kane 18 von 18 Elfmetern verwandelt. Einmal in die Mitte, sechsmal von sich aus rechts, elfmal links. Zehnmal flach, achtmal halbhoch. Ein Muster ist keines zu erkennen. Natürlich abgesehen davon, dass der Ball im Tor landet - so auch beim Jahresauftakt gegen Borussia Mönchengladbach und am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim.

Mannschaftsübergreifend steht Kane sogar schon bei 27 erfolgreichen Elfmetern hintereinander. Sein letzter Fehlschuss datiert vom Viertelfinale der WM 2022 in Katar, damals scheiterte Kane mit der englischen Nationalmannschaft an Frankreich.

In der Bundesliga jagt der 31-jährige Engländer gleich zwei Rekorde. Robert Lewandowski (2013 bis 2018) und Keeper Hans Jörg Butt (1999 bis 2001) verwandelten einst jeweils 17 Elfmeter in Serie, Kane steht bei zwölf. Den Bestwert für eine Saison hält Paul Breitner mit zehn (1980/81), Kane verwandelte in dieser Saison bereits sieben.

"Das ist schon krass, eine brutale Qualität", lobte Joshua Kimmich neulich. Trainer Vincent Kompany sagte bei der Pressekonferenz am Freitag: "Er arbeitet sehr oft daran. Es ist außergewöhnlich, was er geschafft hat." Weniger außergewöhnlich ist dagegen seine Ausbeute aus dem Spiel heraus in den vergangenen Wochen - da weist Kane nämlich erschreckende Zahlen auf.