Alarmierende Zahlen! Vom Messi-Musiala ist beim FC Bayern im Moment nicht viel übrig

Musialas Vertragsverlängerung hat beim FC Bayern für Erleichterung gesorgt. Gegen Leverkusen kam er aber erneut nicht an sein Leistungsmaximum heran.

"Magier Jamal Musiala zaubert weiter für den FC Bayern": So verkündeten die Münchner am Freitag die vorzeitige Vertragsverlängerung des 21-Jährigen bis 2030. Inhaltlich kam diese langersehnte Nachricht keineswegs überraschend. Zeitlich - nur einen Tag vor dem Topspiel der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen - aber sehr wohl. Auftrieb für das Duell gab sie den Münchnern unterdessen offensichtlich nicht.

Der FC Bayern zeigte gegen Leverkusen eine äußerst enttäuschende Leistung, erkämpfte sich aber dennoch ein Remis, hielt somit den Acht-Punkte-Vorsprung in der Tabelle und durfte sich am Ende als Gewinner fühlen. Ganz unabhängig vom Ausgang hatte der FC Bayern dank Musialas Vertragsverlängerung ein positives Thema, über das in Leverkusen ausführlich gesprochen werden konnte.

Sportvorstand Max Eberl verriet, dass der Deal grundsätzlich schon Mitte Januar stand. Seitdem sei es nur noch um vertragliche Details gegangen. Musiala selbst verkündete lächelnd: "Ich musste warten, bis Mama aus dem Urlaub zurückkommt. Ich wusste von Anfang an, dass ich hierbleiben will." Kapitän Manuel Neuer nannte Musiala "einen der besten Spieler, die wir hier jemals hatten. Sein Stern ist schon aufgegangen und er wird weiterhin glühen".