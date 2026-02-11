Al-Nassr schafft es erneut ohne CR7! Der saudische Spitzenklub geht im Hinspiel des Achtelfinals der AFC Champions League mit 1:0 gegen Arkadag in Führung, während Cristiano Ronaldo vor seinem Comeback nicht im Kader steht.

Es dauerte nur 19 Minuten, bis die Gäste aus Saudi-Arabien in Führung gingen. Eine schöne Kombination im Mittelfeld endete damit, dass Angelo Abdullah Al Hamdan mit einem präzisen Steilpass in Szene setzte, der den Ball gekonnt im Tor unterbrachte.

Angelo hätte nach einer halben Stunde beinahe das 2:0 erzielt, als er einen präzisen Pass im Strafraum annahm, aber sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Al Hamdan hätte 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit die Führung mit einem Schuss aus kurzer Distanz ausbauen müssen, aber sein Schuss ging direkt auf Torhüter Rasul Caryyev, der ihn zur Ecke abwehren konnte.

Abdulrahman Abdullah Ghareeb hatte ebenfalls eine große Chance, Nassr gegen Ende der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung zu bringen, doch irgendwie schoss er aus kurzer Distanz im Eins-gegen-Eins über die Latte.

Nassr kehrt nun mit einem 1:0-Vorsprung nach Saudi-Arabien zurück, nachdem es ohne Ronaldo eine gute Leistung gezeigt hat. Er wird jedoch am Wochenende wieder in die Mannschaft zurückkehren.