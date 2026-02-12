AFP
Al-Ittihad hat nach dem Verlust von N'Golo Kante an Fenerbahce ein Auge auf einen 60 Millionen Euro teuren Star von Real Madrid geworfen.
Saudi-arabische Giganten haben einen französischen Ersatz für Kanté im Visier
Der Transfermarkt der saudischen Pro League bereitet sich auf einen weiteren spektakulären Sommer vor, angeführt von Al-Ittihad. Der Verein aus Dschidda hat nach dem Weggang von N'Golo Kante eine große Lücke im Mittelfeld zu füllen. Der erfahrene Franzose, der ein Star-Neuzugang für die Liga war, verkürzte seinen Aufenthalt im Nahen Osten, um zu Fenerbahçe in der Türkei zu wechseln, nachdem der Deal zunächst geplatzt war.
Durch Kantés Weggang verliert Al-Ittihad seinen Spielmacher, und die Vereinsführung verschwendet keine Zeit, um einen Nachfolger zu finden. Berichten zufolge hat man ein Auge auf einen Spieler geworfen, der nicht nur ein Landsmann von Kanté ist, sondern auch weithin als einer der besten jungen Mittelfeldspieler der Welt gilt: Camavinga von Real Madrid.
Der Verein ist auf der Suche nach einem namhaften Spieler, um den Fans zu versichern, dass seine Ambitionen ungebrochen sind. Der Ersatz eines Weltmeisters durch eines der spannendsten Talente im europäischen Fußball wäre sicherlich eine Botschaft an die Rivalen Al-Hilal und Al-Nassr.
- AFP
Camavingas Kampf um Einsatzzeit im Bernabeu
Obwohl es auf dem Papier unmöglich erscheint, einen Spieler vom Kaliber eines Camavinga aus Madrid abzuwerben, glaubt Al-Ittihad, dass es einen Ansatzpunkt gibt, den man nutzen kann. Seit seiner Ankunft aus Rennes im Jahr 2021 hat Camavinga alle Trophäen gewonnen, die es im Vereinsfußball zu gewinnen gibt, darunter die Champions League und die La Liga. Allerdings ist sein individueller Status innerhalb der Mannschaft nach wie vor umstritten.
Der 23-Jährige wurde oft in die Startelf rotiert und wieder aus ihr herausgenommen, eine Situation, die sich unter Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und nun dem aktuellen Trainer Alvaro Arbeloa fortgesetzt hat. Da Arbeloa erst im Januar nach der Entlassung von Alonso das Ruder übernommen hat, befindet sich die Hierarchie bei Madrid noch im Umbruch. Der harte Konkurrenzkampf im Mittelfeld mit Aurelien Tchouameni, Federico Valverde und Jude Bellingham bedeutet, dass Camavinga nicht immer der erste Name auf dem Spielberichtsbogen ist. In dieser Saison stand er nur in neun Spielen der La Liga und drei Spielen der Champions League in der Startelf.
Darüber hinaus war seine Vielseitigkeit manchmal ein Fluch, da der Franzose häufig als linker Außenverteidiger eingesetzt wurde und nicht in seiner bevorzugten Position im zentralen Mittelfeld. Al-Ittihad hofft, dass das Versprechen, der unangefochtene Star der Mannschaft zu sein und jede Woche auf seiner Lieblingsposition zu spielen, den Spieler umstimmen könnte.
Al-Ittihad bereitet umfangreiches Finanzpaket vor
Um den Deal zu verwirklichen, ist Al-Ittihad Berichten zufolge bereit, ein beträchtliches Angebot zu unterbreiten, um Madrids Entschlossenheit auf die Probe zu stellen. Der Spieler hat zwar einen hohen Marktwert von mindestens 60 Millionen Euro, doch der saudische Verein verfügt über die finanziellen Mittel, um eine Ablösesumme zu zahlen, die Präsident Florentino Perez aufhorchen lassen würde.
Noch wichtiger ist, dass sie bereit sind, Camavinga ein Gehalt anzubieten, das seine derzeitigen Einkünfte in Spanien in den Schatten stellen würde. Die Strategie ähnelt derjenigen, mit der Gabri Veiga 2023 zu Al-Ahli gelockt wurde: Man zielt eher auf jüngere Spitzentalente ab als auf Veteranen, die nur noch auf ihren letzten großen Zahltag warten.
Real Madrid seinerseits ist durch einen Vertrag geschützt, der bis 2029 läuft, und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro. Wie jedoch in früheren Transferperioden zu sehen war, hat der spanische Spitzenklub die Politik, unzufriedene Spieler nicht gegen ihren Willen zu halten, wenn sie den ernsthaften Wunsch äußern, den Verein zu verlassen, und das Angebot stimmt.
- Getty Images Sport
Die Haltung von Real Madrid zum zukünftigen Mittelfeldstar
Der mögliche Weggang von Camavinga wäre dennoch ein Schock für das System im Bernabeu. Der Verein hat jahrelang ein Mittelfeld aufgebaut, das ein Jahrzehnt lang dominieren soll, und sich damit vom legendären Trio Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric verabschiedet. Camavinga ist eine wichtige Säule dieses Nachfolgeplans.
Der Bericht deutet jedoch darauf hin, dass Al-Ittihad es ernst meint und nicht locker lässt. Wenn Camavinga das Gefühl hat, dass seine Entwicklung aufgrund der Rotation ins Stocken gerät, oder wenn er frustriert ist, weil er in der Verteidigung eingesetzt wird, könnte das Sommer-Transferfenster zu einer Bewährungsprobe für die Entschlossenheit Madrids werden.
Vorerst bleibt Camavinga Spieler bei Madrid, aber da Kante weg ist und Al-Ittihad über ein unbegrenztes Budget und eine zu besetzende Position verfügt, werden die Gerüchte um die Zukunft des Franzosen wohl so schnell nicht verstummen.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung