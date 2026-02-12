Der Transfermarkt der saudischen Pro League bereitet sich auf einen weiteren spektakulären Sommer vor, angeführt von Al-Ittihad. Der Verein aus Dschidda hat nach dem Weggang von N'Golo Kante eine große Lücke im Mittelfeld zu füllen. Der erfahrene Franzose, der ein Star-Neuzugang für die Liga war, verkürzte seinen Aufenthalt im Nahen Osten, um zu Fenerbahçe in der Türkei zu wechseln, nachdem der Deal zunächst geplatzt war.

Durch Kantés Weggang verliert Al-Ittihad seinen Spielmacher, und die Vereinsführung verschwendet keine Zeit, um einen Nachfolger zu finden. Berichten zufolge hat man ein Auge auf einen Spieler geworfen, der nicht nur ein Landsmann von Kanté ist, sondern auch weithin als einer der besten jungen Mittelfeldspieler der Welt gilt: Camavinga von Real Madrid.

Der Verein ist auf der Suche nach einem namhaften Spieler, um den Fans zu versichern, dass seine Ambitionen ungebrochen sind. Der Ersatz eines Weltmeisters durch eines der spannendsten Talente im europäischen Fußball wäre sicherlich eine Botschaft an die Rivalen Al-Hilal und Al-Nassr.