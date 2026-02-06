"Aktuell die stärkste Mannschaft": Nicht Spanien! Bastian Schweinsteiger nennt seinen absoluten Top-Favoriten für die WM 2026

"Ich würde Declan Rice nehmen", antwortete Schweinsteiger SPORTbible auf die Frage, welchen englischen Spieler er gerne im DFB-Team hätte. "Ich bin ein großer Fan von ihm. Er ist ein Allrounder und ich mag, wie er spielt", führte Schweinsteiger aus, der 2015 vom FC Bayern München zu Manchester United gewechselt war und gut eineinhalb Jahre in der Premier League verbrachte.

Rice, für den Arsenal 2023 knapp 117 Millionen Euro Ablöse an West Ham United überwies, zählt zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Welt. Der 27-Jährige ist eine entscheidende Stütze im Team der Gunners, das sich derzeit anschickt, Arsenals Fans den ersten englischen Meistertitel seit 2004 zu schenken. Unter Trainer Mikel Arteta sind die Nordlondoner in den vergangenen Jahren wieder eine europäische Spitzenmannschaft geworden, aktuell führen sie die Premier-League-Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Manchester City an.

Für England hat Rice, der auch irische Wurzeln hat und in den Junioren-Auswahlen sowie sogar zu Beginn seiner A-Nationalmannschaftskarriere noch für Irland spielte, bisher 72 Länderspiele absolviert. Er gehört zu den wichtigsten Akteuren von Three-Lions-Coach Thomas Tuchel und soll auch bei der WM im Sommer als tragende Säule fungieren.

Deutschland würde Rice insofern enorm helfen, da es Bundestrainer Julian Nagelsmann noch leichter fallen würde, Kapitän Joshua Kimmich aus dem Mittelfeldzentrum auf die Problemposition hinten rechts zu ziehen, wenn er einen Strategen des Kalibers von Rice zur Verfügung hätte. Hypothetisch könnte der Arsenal-Star im DFB-Team dann beispielsweise eine potenziell herausragende Doppelsechs mit Bayern Münchens Aleksandar Pavlovic bilden.