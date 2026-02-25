Goal.com
Aktion von Florian Wirtz als "Ausrede" für Blamage in der Champions League? Star von Inter Mailand sorgt für Kopfschütteln

"Blamage", "Katastrophe", "Enttäuschung": Nach dem überraschenden Aus des Vorjahresfinalisten in der Champions League ist die italienische Presse hart mit Inter Mailand ins Gericht gegangen. Ein Star des Teams sorgte indes mit einer "Ausrede" für Kopfschütteln. Ist am Ende Florian Wirtz Schuld?

Das 1:2 im Rückspiel der Playoffs gegen den klaren Außenseiter FK Bodö/Glimt ließ die Beobachter in der stolzen Fußball-Nation eine Woche nach dem 1:3 im Hinspiel konsterniert zurück.

"Für diese Blamage gibt es keine Entschuldigungen. Eine vorhersehbare und verschlafene Mannschaft bricht gegen die Norweger zusammen", schrieb die Gazzetta dello Sport über das Ausscheiden des Tabellenführers der Serie A: "Die norwegische Fahne weht über San Siro."

  • Inter-"Katastrophe": Barella erinnert an Elfmeter gegen Liverpool

    Auch der Corriere dello Sport fand deutliche Worte: "Inter, eine Katastrophe! In San Siro geht das Licht aus", titelte die Zeitung mit Blick auf die verpasste "Remuntada", die erhoffte Aufholjagd. "Inter verabschiedet sich auf bittere und enttäuschende Weise aus der Champions League", kommentierte Tuttosport.

    Bei den Beteiligten herrschte ebenfalls Ernüchterung. "Es ist uns nicht gelungen, das Spiel zu öffnen, und in der zweiten Halbzeit hatten sie deutlich mehr Energie als wir. Wir haben alles gegeben, was wir hatten", sagte Trainer Cristian Chivu bei Sky Sport. "Es herrscht große Bitterkeit. Aber wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Bodö hatte mehr Energie - sie haben es verdient, weiterzukommen."

    Gleiches sagte auch Nicolo Barella und betonte, wie verdient das Weiterkommen gewesen sei. Gleichzeitig sorgte er aber mit einer "Ausrede" für das Debakel gegen den Außenseiter für reichlich Kopfschütteln. Barella verwies auf die 0:1-Niederlage gegen den FC Liverpool Anfang Dezember, durch die die Nerazzurri noch in die Playoffs abgerutscht seien. Damals verwandelte Dominik Szoboszlai einen aus Sicht von Trainerlegende Fabio Capello "skandalösen Elfmeter", den Florian Wirtz herausgeholt hatte, kurz vor Schluss zum 0:1. Wirtz war nach einem Trikotzupfer von Alessandro Bastoni sehr leicht zu Boden gegangen, der VAR griff ein und Schiedsrichter Felix Zwayer gab den Strafstoß.

  • Inter Bodo Glimt 2-1GOAL

    Barella verweist auf Wirtz-Szene: "Das ist eben der Unterschied"

    "Das ist eben am Ende des Tages der Unterschied, wenn man mit einem Punkt weniger nicht weiterkommt ... weil in der 90. Minute ein Elfmeter gegen dich gegeben wurde. Ohne diesen Elfmeter hätten wir uns zwei Spiele und die Reise nach Norwegen erspart, aber so ist der neue Modus der Champions League nun mal", sagte Barella.

    Den italienischen Teams droht eine komplett gebrauchte Saison in der Königsklasse. Neben Inter ist auch Meister SSC Neapel, der die Ligaphase nicht überstand, bereits ausgeschieden. Lediglich Juventus Turin und Atalanta Bergamo können noch das Achtelfinale erreichen - doch die formschwachen Turiner brauchen nach dem 2:5 im Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch ein Fußballwunder, Bergamo müsste einen 0:2-Rückstand gegen Borussia Dortmund aufholen.

