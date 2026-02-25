Aktion von Florian Wirtz als "Ausrede" für Blamage in der Champions League? Star von Inter Mailand sorgt für Kopfschütteln

Auch der Corriere dello Sport fand deutliche Worte: "Inter, eine Katastrophe! In San Siro geht das Licht aus", titelte die Zeitung mit Blick auf die verpasste "Remuntada", die erhoffte Aufholjagd. "Inter verabschiedet sich auf bittere und enttäuschende Weise aus der Champions League", kommentierte Tuttosport.

Bei den Beteiligten herrschte ebenfalls Ernüchterung. "Es ist uns nicht gelungen, das Spiel zu öffnen, und in der zweiten Halbzeit hatten sie deutlich mehr Energie als wir. Wir haben alles gegeben, was wir hatten", sagte Trainer Cristian Chivu bei Sky Sport. "Es herrscht große Bitterkeit. Aber wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Bodö hatte mehr Energie - sie haben es verdient, weiterzukommen."

Gleiches sagte auch Nicolo Barella und betonte, wie verdient das Weiterkommen gewesen sei. Gleichzeitig sorgte er aber mit einer "Ausrede" für das Debakel gegen den Außenseiter für reichlich Kopfschütteln. Barella verwies auf die 0:1-Niederlage gegen den FC Liverpool Anfang Dezember, durch die die Nerazzurri noch in die Playoffs abgerutscht seien. Damals verwandelte Dominik Szoboszlai einen aus Sicht von Trainerlegende Fabio Capello "skandalösen Elfmeter", den Florian Wirtz herausgeholt hatte, kurz vor Schluss zum 0:1. Wirtz war nach einem Trikotzupfer von Alessandro Bastoni sehr leicht zu Boden gegangen, der VAR griff ein und Schiedsrichter Felix Zwayer gab den Strafstoß.