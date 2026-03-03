"Aggressives Verhalten": Heftige Vorwürfe nach Brutalo-Foul von Real-Madrid-Star Antonio Rüdiger

Rüdiger habe versucht, "mir das Gesicht einzuschlagen", sagte Rico und betonte im spanischen Radiosender Cadena Cope: "Ich glaube, in solchen Situationen, bei diesem aggressiven Verhalten, ist es offensichtlich, dass er mich absichtlich angreift."

Im Vorfeld der Szene habe Rüdiger bereits auf ihn eingeredet. "Dann, gleich im nächsten Spielzug, kam der Ball zu mir, und man konnte sehen, wie er seinen Mitspieler praktisch aus dem Weg räumte, um mir das Gesicht einzuschlagen."