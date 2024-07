Uli Hoeneß hat mit einem bemerkenswerten Auftritt für Wirbel gesorgt. Jetzt reagiert Lothar Matthäus.

TV-Experte Lothar Matthäus hat Uli Hoeneß für dessen öffentliche Aussagen über die Transferaktivitäten des FC Bayern München kritisiert.

Wie schon so oft in den vergangenen Jahren hatte Hoeneß am Sonntag mit öffentlichen Aussagen abermals für Wirbel gesorgt. Beim 75-jährigen Jubiläum des SV Seligenporten betonte er unter anderem, dass vor etwaigen Verkäufen keine weiteren Neuzugänge verpflichtet werden dürfen.