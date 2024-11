Yann Sommer hat seinen Kasten in der Champions League mal wieder sauber gehalten und seine imposante Bilanz weiter aufpoliert.

Torhüter Yann Sommer von Inter Mailand hat in der Champions League am Mittwochabend beim 1:0 gegen den FC Arsenal erneut zu Null gespielt. Der Schweizer hält nun sogar eine Bestmarke in der Königsklasse.