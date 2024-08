Acht Spieler auf der Streichliste: Thiago Motta und Cristiano Giuntoli krempeln Juventus um

Juventus durchlebt einen großen Umbruch. Gelingt der Alten Dame der Schritt zurück an die Spitze des italienischen Fußballs?

Neunmal in Serie wurde Juventus Turin in der Serie A Meister. Zwischen 2011 und 2020 gelang der Alten Dame eine im italienischen Fußball bisher einmalige Dominanz. Es folgten zwei vierte Plätze, ein siebter Platz und in der vergangenen Saison immerhin ein dritter Rang - allerdings 23 Punkte hinter Meister Inter Mailand.

Die Gründe für den sportlichen Absturz der Bianconeri sind vielfältig. Eine Gegenentwicklung hat aber stattgefunden. Schon in den letzten Jahren musste Juve sein Verhalten auf dem Transfermarkt anpassen, in dieser Saison will man mit Thiago Motta an der Seitenlinie neu angreifen.

Der ehemalige italienische Nationalspieler genießt in Turin offenbar ein hohes Ansehen. Denn auch wenn seine Trainerkarriere noch jung ist, so scheint er von seinem neuen Arbeitgeber viele Freiheiten bei der Mitgestaltung des Umbruchs zu bekommen.

Wohin aber geht die Reise für Juventus Turin? Und gelingt es, endlich wieder ein Spitzenklub in Italien zu werden?