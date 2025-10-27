Acht Scorerpunkte in neun Spielen! FC Bayern denkt wohl über Bundesliga-Shootingstar als Backup für Harry Kane nach

Asllani sei da eine verlockende Nachfolgelösung. Der Nationalspieler des Kosovo (zehn Einsätze, zwei Tore) steht in Hoffenheim zwar noch bis 2029 unter Vertrag, kann allerdings nach dieser Spielzeit dank einer Ausstiegsklausel für eine festgeschriebene Ablösesumme wechseln. Die Höhe der Summe wurde nicht genannt, jedoch hieß es bei Sky, dass man sich Asllani in München hinter Superstar Kane "für diesen Preis" sehr gut vorstellen könne.

Der 1,91 Meter große Mittelstürmer, der auch auf der linken Außenbahn einsetzbar ist, soll bereits vor zwei, drei Jahren ein Thema beim FCB gewesen sein. Diesmal allerdings sei es deutlich konkreter. Die Bayern seien "dran", wenngleich es noch keine Verhandlungen gebe. Zahlreiche andere Spitzenvereine seien in einer ähnlichen Situation, unter anderem werde Asllanis Name auch beim spanischen Meister FC Barcelona diskutiert.