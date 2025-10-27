Der FC Bayern München beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Stürmer Fisnik Asllani vom Bundesligarivalen TSG 1899 Hoffenheim. Das berichtet Sky.
Acht Scorerpunkte in neun Spielen! FC Bayern denkt wohl über Bundesliga-Shootingstar als Backup für Harry Kane nach
WAS IST PASSIERT?
Demnach tauche der Name des 23 Jahre alten Angreifers "auf der Shortlist" des deutschen Rekordmeisters für den kommenden Sommer auf. In München sei es "das große Ziel", für die Spielzeit 2026/27 einen Backup für Harry Kane zu verpflichten. Der Engländer solle gleichwohl verlängern, allerdings gelte es mittlerweile als sehr unwahrscheinlich, dass die Leihe von Chelseas Nicolas Jackson in einen Kauf umgewandelt wird.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Asllani sei da eine verlockende Nachfolgelösung. Der Nationalspieler des Kosovo (zehn Einsätze, zwei Tore) steht in Hoffenheim zwar noch bis 2029 unter Vertrag, kann allerdings nach dieser Spielzeit dank einer Ausstiegsklausel für eine festgeschriebene Ablösesumme wechseln. Die Höhe der Summe wurde nicht genannt, jedoch hieß es bei Sky, dass man sich Asllani in München hinter Superstar Kane "für diesen Preis" sehr gut vorstellen könne.
Der 1,91 Meter große Mittelstürmer, der auch auf der linken Außenbahn einsetzbar ist, soll bereits vor zwei, drei Jahren ein Thema beim FCB gewesen sein. Diesmal allerdings sei es deutlich konkreter. Die Bayern seien "dran", wenngleich es noch keine Verhandlungen gebe. Zahlreiche andere Spitzenvereine seien in einer ähnlichen Situation, unter anderem werde Asllanis Name auch beim spanischen Meister FC Barcelona diskutiert.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Asllani wechselte 2020 aus der Jugend Union Berlins nach Hoffenheim. Er absolvierte seitdem zwei Leihgeschäfte und entwickelte sich unter anderem in der Vorsaison bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga prächtig.
In der laufenden Spielzeit schaffte er in Hoffenheim seinen Durchbruch im deutschen Oberhaus und bringt es aktuell für die TSG auf acht direkte Torbeteiligung in neun Spielen (sechs Tore, zwei Vorlagen). Zuletzt netzte Asllani am Wochenende beim 3:1-Heimsieg des Tabellensiebten gegen den 1. FC Heidenheim.