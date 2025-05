Von Rui Costa bis Inzaghi: Wie die AC Mailand über 1,5 Milliarden Euro für Transfers ausgab

C. De Ketelaere

Die AC Mailand hat in den vergangenen Jahren einige hochkarätige Spieler verpflichtet. Doch wie viel Geld gaben die Italiener genau aus?

Die AC Mailand ist seit Jahrzehnten ein großer Klub mit vielen Erfolgen - sowohl in Italien als auch in Europa. Die Rossoneri gewannen unter anderem 19 Titel in der eigenen Liga, fünfmal den italienischen Pokal und insgesamt 13 internationale Titel.

Um über Jahre dermaßen konkurrenzfähig zu bleiben, war der Einsatz jeder Menge Geld notwendig, mit dem hochkarätige Spieler und vielversprechende Talente gekauft wurden.

Ein Problem mit dem Besitzer sorgte in den vergangenen zehn Jahren für einen leichten Abstieg von Milan, nichtsdestotrotz lockte der Name des Klubs zahlreiche große Namen an.

Wir schauen uns an, wie viel Geld die AC Mailand insgesamt in den vergangenen Jahrzehnten eingenommen hat!

SAISON TEUERSTER NEUZUGANG ABLÖSESUMME INSGESAMT AUSGEGEBEN 2022-23 Charles De Ketelaere 32 Millionen Euro 48,20 Millionen Euro 2021-22 Fikayo Tomori 28,80 Millionen Euro 78,70 Millionen Euro 2020-21 Sandro Tonali 10 Millionen Euro 34,42 Millionen Euro 2019-20 Franck Kessié 32 Millionen Euro 122,78 Millionen Euro 2018-19 Lucas Paqueta 38,40 Millionen Euro 193,77 Millionen Euro 2017-18 Leonardo Bonucci 42 Millionen Euro 186,48 Millionen Euro 2016-17 Gustavo Gomez 9,56 Millionen Euro 29,56 Millionen Euro 2015-16 Carlos Bacca 33,30 Millionen Euro 102,28 Millionen Euro 2014-15 Giacomo Bonaventura 5,30 Millionen Euro 16,90 Millionen Euro 2013-14 Alessandro Matri 11 Millionen Euro 43,13 Millionen Euro 2012-13 Mario Balotelli 20 Millionen Euro 59,62 Millionen Euro 2011-12 Zlatan Ibrahimovic 24 Millionen Euro 65,15 Millionen Euro 2010-11 Robinho 21 Millionen Euro 51,30 Millionen Euro 2009-10 Klaas-Jan Huntelaar 15 Millionen Euro 22,10 Millionen Euro 2008-09 Ronaldinho 24,15 Millionen Euro 73,88 Millionen Euro 2007-08 Alexandre Pato 24 Millionen Euro 29 Millionen Euro 2006-07 Ricardo Oliveira 15 Millionen Euro 41,40 Millionen Euro 2005-06 Alberto Gilardino 25 Millionen Euro 33,50 Millionen Euro 2004-05 Jaap Stam 10,50 Millionen Euro 11 Millionen Euro 2003-04 Kaká 8,50 Millionen Euro 15 Millionen Euro 2002-03 Alessandro Nesta 31 Millionen Euro 71,10 Millionen Euro 2001-02 Rui Costa 41,32 Millionen Euro 145,13 Millionen Euro 2000-01 Fernando Redondo 17,50 Millionen Euro 42,50 Millionen Euro Gesamt 1,51 Milliarden Euro

*Alle Daten stammen von transfermarkt.de, sofern nicht anders angegeben.

Top 10: Die teuersten Spielereinkäufe der AC Mailand