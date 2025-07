Er gilt als einer der größten Transferflops der Bayern-Geschichte. Nach seinem Abschied hat er keinen neuen Klub gefunden.

Zu seinem letzten Spiel als Angestellter des FC Bayern im Mai 2024 erschien Bouna Sarr in Zivil - wie so oft, wenn er es mal wieder nicht in den Kader geschafft hatte. Damals fehlte der Rechtsverteidiger schon seit Monaten wegen eines Kreuzbandrisses. Sportvorstand Max Eberl überreichte Sarr einen Blumenstrauß. Dann war er weg, der womöglich größte Transferflop in der Geschichte des FC Bayern.