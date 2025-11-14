Absturz beim neuen Klub: Statt Nominierung gerät DFB-Kandidat in Vergessenheit

Kühn galt mal als eines der größten deutschen Talente. Insgesamt absolvierte er 32 Länderspiele für diverse U-Nationalmannschaften, 2019 bekam er die Fritz-Walter-Medaille in Gold verliehen. Nach Stationen bei Ajax Amsterdam, dem FC Bayern, Erzgebirge Aue, Rapid Wien und dem Celtic FC wollte ihn im Sommer sein Jugendklub RB Leipzig zurück. Kühn aber entschied sich für den Schritt nach Italien.

Como-Trainer Cesc Fabregas hatte sich schon im Jahr davor um ihn bemüht, nun klappte der Transfer. "Nico ist scharfsinnig, technisch versiert und verfügt über ein sehr gutes Raumverständnis", lobte Fabregas bei Kühns Ankunft. "Er bringt Kreativität und Intensität mit - Qualitäten, die genau zu dem passen, wie wir spielen wollen. Er wird uns in der Serie A etwas anderes geben."

Nicht nur Fabregas' Werben, sondern auch das besondere Setting am Comer See gefiel Kühn. "Die Stadt ist wunderschön - eine echte Filmkulisse! Ich freue mich, dieses neue Abenteuer an einem so schönen Ort zu beginnen", sagte er und schwärmte von Comos "ambitioniertem Projekt".