Abstrakte Muster in verschiedensten Farben! Angebliches neues Trikot des FC Bayern geleakt

Zwei andere Trikots wurden bereits Ende vergangenen Jahres geleakt. Beide haben klassische Designs und dürften vor allem bei den traditionsbewussten Anhängern gut ankommen.

Bei Heimspielen sollen die Münchner in der kommenden Saison - wie von den Fans seit langem vehement gefordert - in einem roten Trikot mit weißem Kragen auflaufen. Die rote Grundfläche ist in einem helleren und einem dunkleren Rot fein gestreift. Das Auswärtstrikot soll in weiß gehalten sein, am Kragen und an den Ärmeln sind rote und blaue Streifen eingearbeitet.

Im Zuge des jetzigen Leaks wurde auch das angebliche Design des dritten Trikots öffentlich. Dessen Grundfarbe ist anthrazit, dazu gibt es knallig-rote Elemente.