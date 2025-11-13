Abschied vom FC Bayern München? FC Barcelona reagiert auf wilde Wechselgerüchte um Harry Kane

Der Guardian-Bericht war nicht der erste dieser Art in den vergangenen Wochen. Unter anderem hatte bereits die in Katalonien ansässige Sport geschrieben, ein Engagement bei Barca sei für Kane reizvoll und dessen Berater hätten Kontakte zu mehreren Spitzenvereinen geknüpft.

Gegenüber der Mundo Deportivo stellte Barca darüber hinaus allerdings noch einmal klar, dass es derzeit keine oberste Priorität sei, einen Nachfolger für Lewandowski zu suchen. Weder gäbe es einen Favoriten auf einer hypothetischen Wunschliste, noch habe man Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt.

Kanes Vertrag in München läuft 2027 aus. Allerdings beinhaltet er laut übereinstimmender Medienberichte eine Ausstiegsklausel. Dank ihr kann der 32-Jährige den FCB für die festgeschriebene Ablösesumme von 65 Millionen Euro nach der laufenden Spielzeit verlassen. Allerdings muss er, so heißt es, diese Klausel bereits frühzeitig ziehen. Die Rede ist von einer Frist, die Ende Januar abläuft.