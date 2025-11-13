Der FC Barcelona hat die Gerüchte um einen Transfer von Bayern Münchens Harry Kane im kommenden Sommer zurückweisen lassen.
Abschied vom FC Bayern München? FC Barcelona reagiert auf wilde Wechselgerüchte um Harry Kane
Harry Kane angeblich "idealer Ersatz" für Lewandowski
Auf Nachfrage der spanischen Zeitung Mundo Deportivo ließen die Katalanen mitteilen, dass an den Spekulationen nichts dran sei und man ein Interesse am 32-jährigen FCB-Knipser entschieden dementiere.
Zuvor hatte der Guardian berichtet, dass Kane in Barcelona "die erste Wahl" auf die Nachfolge von Stürmer Robert Lewandowski sei und man im Engländer den "idealen Ersatz" für den mittlerweile 37-jährigen Polen sehe, dessen Zukunft bei der Blaugrana über den kommenden Sommer hinaus ungewiss ist. Aktuell wird er mit einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht.
Kane noch bis 2027 an den FC Bayern gebunden
Der Guardian-Bericht war nicht der erste dieser Art in den vergangenen Wochen. Unter anderem hatte bereits die in Katalonien ansässige Sport geschrieben, ein Engagement bei Barca sei für Kane reizvoll und dessen Berater hätten Kontakte zu mehreren Spitzenvereinen geknüpft.
Gegenüber der Mundo Deportivo stellte Barca darüber hinaus allerdings noch einmal klar, dass es derzeit keine oberste Priorität sei, einen Nachfolger für Lewandowski zu suchen. Weder gäbe es einen Favoriten auf einer hypothetischen Wunschliste, noch habe man Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt.
Kanes Vertrag in München läuft 2027 aus. Allerdings beinhaltet er laut übereinstimmender Medienberichte eine Ausstiegsklausel. Dank ihr kann der 32-Jährige den FCB für die festgeschriebene Ablösesumme von 65 Millionen Euro nach der laufenden Spielzeit verlassen. Allerdings muss er, so heißt es, diese Klausel bereits frühzeitig ziehen. Die Rede ist von einer Frist, die Ende Januar abläuft.
Kane betont, sich in München wohl zu fühlen
Angesichts der herausragenden Leistungen Kanes in den vergangenen Wochen betonten die Klubchefs, eine Verlängerung mit ihrem Torgaranten anzustreben. Kane selbst fühlt sich in München wohl. Er sei daher offen für eine Verlängerung. Mit einem kolportierten Jahresgehalt von 25 Millionen Euro ist er einer der absoluten Spitzenverdiener beim deutschen Rekordmeister.
Sollte ausgerechnet Kane Lewandowski beerben, wäre dies bemerkenswert. Den siebenfachen Bundesliga-Torschützenkönig holte Barcelona im Sommer 2022 ebenfalls im fortgeschrittenen Fußballeralter aus München und bezahlten für ihn ebenfalls noch eine hohe Ablöse. 40 Millionen Euro flossen für den damals 33-Jährigen an die Säbener Straße.
Sollten die Klubchefs um Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco tatsächlich bei Kane ernst machen, bliebe die Frage der Finanzierung. Der LaLiga-Tabellenzweite hat weiter mit einer angespannten wirtschaftlichen Lage zu kämpfen und musste auch im vergangenen Sommer wieder um die Registrierung mehrerer neuer Spieler zittern. Eine Verpflichtung Kanes wäre zweifelsohne ein kostspieliges Unterfangen, das der Klub kaum so ohne Weiteres stemmen könnte.
Harry Kane: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 17
- Tore: 23
- Assists: 3
- Vertrag bei Bayern bis: 2027