Wie Sky berichtet, erhalten die Schwaben den Zuschlag bei Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim. Der Mittelfeldspieler habe sich demnach gegen eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages in Sinsheim und stattdessen für einen Wechsel zum amtierenden DFB-Pokalsieger entschieden.
Ablösefreier Transfer-Hammer steht bevor! VfB Stuttgart bedient sich wohl bei der Bundesliga-Konkurrenz
Bis zuletzt soll die TSG um eine Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier gekämpft haben, letztlich zog man aber den Kürzeren. In Hoffenheim ist Prömel unter Coach Christian Ilzer unumstrittener Stammspieler und hat wesentlichen Anteil an der starken Saison der TSG, die in der Bundesligatabelle derzeit direkt vor dem VfB auf Platz drei rangiert.
Prömel hatte sich zum Interesse der Stuttgarter jüngst selbst geäußert und dabei durchblicken lassen, einem Transfer offen gegenüberzustehen. "Ich habe schon häufiger vor Spielen gegen den VfB gesagt, dass es für mich etwas Besonderes ist. Viele Kumpels stehen beim VfB im Stadion."
- Getty Images
Prömel erhält beim VfB Stuttgart wohl einen Vertrag bis 2029
Der 31-Jährige ist im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt geboren, spielte in seiner bisherigen Karriere jedoch nie für den VfB. Seine Laufbahn begann er hingegen beim verhassten Stadtrivalen Stuttgarter Kickers, wo er zwischen 2009 und 2013 unter Vertrag stand.
Danach ging es in die Jugend der TSG Hoffenheim, die er zwei Jahre später dann schon wieder verließ und sich einem weiteren erbitterten VfB-Rivalen, dem Karlsruher SC, anschloss. Über Union Berlin landete Prömel schließlich im Sommer 2022 wieder in Sinsheim.
In Stuttgart soll der Mittelfeldspieler laut Sky einen Vertrag bis 2029 erhalten und direkt zu den Topverdienern im Verein gehören. Letzte Details müssten jedoch noch geklärt werden.
Grischa Prömel: Leistungsdaten und Statistiken als Profi
- TSG Hoffenheim: 48 Spiele, 13 Tore, 8 Assists
- Union Berlin: 141 Spiele, 20 Tore, 10 Assists
- Karlsruher SC: 44 Spiele, 2 Tore, 4 Assists