Ablösefreier Transfer-Hammer steht bevor! VfB Stuttgart bedient sich wohl bei der Bundesliga-Konkurrenz

Bis zuletzt soll die TSG um eine Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier gekämpft haben, letztlich zog man aber den Kürzeren. In Hoffenheim ist Prömel unter Coach Christian Ilzer unumstrittener Stammspieler und hat wesentlichen Anteil an der starken Saison der TSG, die in der Bundesligatabelle derzeit direkt vor dem VfB auf Platz drei rangiert.

Prömel hatte sich zum Interesse der Stuttgarter jüngst selbst geäußert und dabei durchblicken lassen, einem Transfer offen gegenüberzustehen. "Ich habe schon häufiger vor Spielen gegen den VfB gesagt, dass es für mich etwas Besonderes ist. Viele Kumpels stehen beim VfB im Stadion."