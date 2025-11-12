Laut einem Bericht von Sky hat Borussia Dortmund Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam ins Visier genommen. Vertreter des BVB sollen den Mittelfeldspieler zuletzt beim Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart beobachtet haben.
Ablösefreier Transfer? BVB hat angeblich Oranje-Star im Visier
Das Scouting befinde sich demnach bereits im Endstadium, eine endgültige Entscheidung über ein Angebot für den 24-Jährigen sei aber noch nicht gefallen.
Timbers Vertrag bei Feyenoord läuft im kommenden Sommer aus, wodurch der niederländische Nationalspieler ablösefrei zu haben wäre.
Verpflichtet der BVB Quinten Timber ablösefrei?
In Dortmund könnte der technisch starke und zweikampfstarke Mittelfeldspieler perspektivisch Salih Özcan ersetzen. Der 27-Jährige spielt unter Trainer Niko Kovac derzeit keine Rolle mehr und kam in der laufenden Saison nur auf wenige Kurzeinsätze. Sein Vertrag läuft ebenfalls im Sommer aus – ein Abgang im Winter gilt als möglich.
Termin Spiel 22. November, 15.30 Uhr BVB - VfB Stuttgart (Bundesliga) 25. November, 21 Uhr BVB - FC Villarreal (Champions League) 29. November, 18.30 Uhr Bayer Leverkusen - BVB (Bundesliga) 2. Dezember, 21 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (DFB-Pokal)
