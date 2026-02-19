Ablöse könnte auf einen zweistelligen Millionenbetrag steigen: BVB holt Brasilien-Talent Kaua Prates

Kaua Prates kam am Montag in Deutschland an und absolvierte übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag den Medizincheck. Am Nachmittag traf er nach Angaben der Ruhr Nachrichten erstmals auf Trainer Niko Kovac und die Mannschaft, die sich auf das Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta vorbereitete. Das Duell verfolgte der Brasilianer dem Bericht zufolge auch im Stadion als Zuschauer.

"Mit Kaua haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial sehr gut zu Borussia Dortmund passt", wird Sportgeschäftsführer Lars Ricken zitiert.

Kaua Prates sagte: "Ich bin sehr stolz, dass ich ab Sommer für diesen großen Klub spielen darf. Meine Vorfreude ist riesig und ich werde ab dem ersten Tag in Schwarzgelb alles geben, um mit dem BVB erfolgreich zu sein."