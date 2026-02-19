Der BVB hat die Verpflichtung von Kaua Prates von Cruzeiro offiziell bekanntgegeben. Der 17-Jährige kostet den BVB inklusive möglicher Boni rund zwölf Millionen Euro Ablöse. Laut Transferinsider Fabrizio Romano würden jedoch erstmal "nur" sieben Millionen Euro fällig. Fünf Millionen Euro seien wegen in Abhängigkeit von etwaigen Boni noch offen. Kaua Prates erhält einen Vertrag bis 2031.
Ablöse könnte auf einen zweistelligen Millionenbetrag steigen: BVB holt Brasilien-Talent Kaua Prates
Kaua Prates kam am Montag in Deutschland an und absolvierte übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag den Medizincheck. Am Nachmittag traf er nach Angaben der Ruhr Nachrichten erstmals auf Trainer Niko Kovac und die Mannschaft, die sich auf das Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta vorbereitete. Das Duell verfolgte der Brasilianer dem Bericht zufolge auch im Stadion als Zuschauer.
"Mit Kaua haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial sehr gut zu Borussia Dortmund passt", wird Sportgeschäftsführer Lars Ricken zitiert.
Kaua Prates sagte: "Ich bin sehr stolz, dass ich ab Sommer für diesen großen Klub spielen darf. Meine Vorfreude ist riesig und ich werde ab dem ersten Tag in Schwarzgelb alles geben, um mit dem BVB erfolgreich zu sein."
- IMAGO / Onzex Press e Imagens
Ex-Brasilien-Coach lobt Kaua Prates
Kaua Prates wird in Dortmund ab Mitte August einsatzfähig sein, wenn er seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. Neben dem Linksverteidiger kommt zur neuen Saison auch der ebenfalls noch 17 Jahre alte Justin Lerma aus Ecuador zu den Schwarz-Gelben.
"Prates ist ein sehr guter Spieler. Er hat ein gutes Spielverständnis: sein Timing beim Spielaufbau, beim Pass, beim Dribbling", lobte ihn Cruzeiro-Coach Tite, der auch schon für Brasiliens Nationalteam verantwortlich war.
Borussia Dortmund holt mit Prates laut einer Aussage des Sportjournalisten Joaquim Viana bei SPOX "eine defensive Bestie". Bereits im vergangenen Oktober hatte die englische Zeitung The Guardian den Brasilianer zu einem der 60 vielversprechendsten Nachwuchsspieler weltweit gekürt und geschrieben: "Linksverteidiger, Innenverteidiger oder Flügelspieler: Kaua Prates ist eines der Juwelen des brasilianischen Fußballs, dessen Qualität und Eigenschaften alle um ihn herum beeindruckt haben."
In der laufenden Saison kam Prates fünfmal für Cruzeiro zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.
Statistiken von Kaua Prates bei Cruzeiro:
- Spiele: 17
- Spielminuten: 892
- Tore: 1
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 1