Abgang schon nach wenigen Monaten? Nationalspieler Niclas Füllkrug bei der AC Milan angeblich nur zweite Wahl

Ungewöhnlich ist der Schritt der Mailänder deshalb, da mit Füllkrug ein neuer Angreifer unmittelbar vor der Vertragsunterschrift stehen soll. Der deutsche Nationalspieler wechselt wohl auf Leihbasis von West Ham United nach Italien, zudem sichert sich die AC eine Kaufoption.

Der 32-Jährige war am Abend des 23. Dezembers in Mailand gelandet und soll mittlerweile seinen Medizincheck absolviert haben. Unklarheit herrscht offenbar noch über die genaue finanzielle Ausgestaltung des Deals, was eine offizielle Bekanntgabe verzögert. Gerechnet wird mit einer Unterschrift erst nach Weihnachten oder sogar nach dem Jahreswechsel.

Vlahovic wiederum soll erst im kommenden Sommer ein Thema sein, wenn sein Vertrag bei Juventus ausläuft und er ablösefrei unter Vertrag genommen werden könnte. Auswirkungen hätte dies somit lediglich auf eine feste Verpflichtung Füllkrugs von Mailänder Seite, die dann die Kaufoption nicht mehr unbedingt ziehen müssten.