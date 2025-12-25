Abgang schon nach wenigen Monaten? Nationalspieler Niclas Füllkrug bei der AC Milan angeblich nur zweite Wahl
Vlahovic soll im Sommer nach Mailand kommen
Ungewöhnlich ist der Schritt der Mailänder deshalb, da mit Füllkrug ein neuer Angreifer unmittelbar vor der Vertragsunterschrift stehen soll. Der deutsche Nationalspieler wechselt wohl auf Leihbasis von West Ham United nach Italien, zudem sichert sich die AC eine Kaufoption.
Der 32-Jährige war am Abend des 23. Dezembers in Mailand gelandet und soll mittlerweile seinen Medizincheck absolviert haben. Unklarheit herrscht offenbar noch über die genaue finanzielle Ausgestaltung des Deals, was eine offizielle Bekanntgabe verzögert. Gerechnet wird mit einer Unterschrift erst nach Weihnachten oder sogar nach dem Jahreswechsel.
Vlahovic wiederum soll erst im kommenden Sommer ein Thema sein, wenn sein Vertrag bei Juventus ausläuft und er ablösefrei unter Vertrag genommen werden könnte. Auswirkungen hätte dies somit lediglich auf eine feste Verpflichtung Füllkrugs von Mailänder Seite, die dann die Kaufoption nicht mehr unbedingt ziehen müssten.
Füllkrug kommt bei West Ham United kaum zum Zug
Füllkrug, der im Sommer 2024 von Borussia Dortmund zu West Ham wechselte, konnte sich in der Premier League nicht durchsetzen. Bei den "Hammers" kam er, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen, bisher erst in 29 Spielen zum Einsatz. Dreimal durfte er über die volle Distanz auf dem Platz stehen.
Dem 32-Jährigen gelangen dabei drei Treffer sowie zwei Assists. In der laufenden Saison absolvierte er gar nur 413 Minuten für die Mannschaft von Nuno Espirito Santo. Dabei blieb er ohne Scorerpunkt. Sein letzter Einsatz datiert mittlerweile auf den 30. November.
Neben Milan galten in der Bundesliga auch der FC Augsburg, der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg interessiert. Im Sommer brachte der 32-Jährige zudem selbst eine Rückkehr zu Werder Bremen ins Gespräch.
Niclas Füllkrug: Leistungsdaten bei West Ham
- Spiele: 29
- Spiele über 90 Minuten: 3
- Tore: 3
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 2
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".