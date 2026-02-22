"Aber sag' das Harry nicht": Bayern Münchens Vincent Kompany erklärt einen wichtigen Aspekt im Spiel von Harry Kane mit Erfahrungen aus seiner Zeit als Spieler

Christian Streich, langjähriger Trainer des SC Freiburg und am Samstag als TV-Experte bei Sky in der Allianz-Arena im Einsatz, fragte Kompany nach der besonderen Rolle, die Kane beim FCB unter dem Belgier einnimmt. Der Stürmer lässt sich bekanntlich häufig ins Mittelfeld zurückfallen, glänzt dabei mit Spielmacherqualitäten und immer wieder auch mit Defensivzweikämpfen.

Da Kane zu früheren Zeiten noch nicht so agierte und sich merklich mehr auf seine Rolle als Abschlussspieler fokussierte, fragte Streich: "Wie seid Ihr auf die Idee gekommen?" Kompany antwortete, dass er Kane dabei auch bewusst Freiheiten einräume: "Ich will immer versuchen, das Profil meiner Spieler zu berücksichtigen. Harry ist unglaublich schlau. Gegen den Ball hat er natürlich seine spezifische Rolle. Im Ballbesitz ist es aber 50 Prozent Coaching und 50 Prozent gebe ich einfach dem Spieler das Vertrauen, dass er das Richtige macht."

Kompany betonte, dass auch Erfahrungen aus seiner Zeit als Spieler, als er es mit Manchester City häufig mit dem damaligen Tottenham-Stürmer Kane zu tun bekam, eine Rolle spielen. "Ich war ja mal Verteidiger und habe oft gegen Harry gespielt – diese Qualitäten habe ich da aber nie gesehen, weil er immer auf der höchsten Linie war. Und das war für mich eigentlich ziemlich leicht zu verteidigen – aber sag' das Harry nicht", lachte Kompany.