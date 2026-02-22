Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat sich nach dem 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zu einem wichtigen Aspekt im Spiel seines Torjägers Harry Kane geäußert.
"Aber sag' das Harry nicht": Bayern Münchens Vincent Kompany erklärt einen wichtigen Aspekt im Spiel von Harry Kane mit Erfahrungen aus seiner Zeit als Spieler
Christian Streich, langjähriger Trainer des SC Freiburg und am Samstag als TV-Experte bei Sky in der Allianz-Arena im Einsatz, fragte Kompany nach der besonderen Rolle, die Kane beim FCB unter dem Belgier einnimmt. Der Stürmer lässt sich bekanntlich häufig ins Mittelfeld zurückfallen, glänzt dabei mit Spielmacherqualitäten und immer wieder auch mit Defensivzweikämpfen.
Da Kane zu früheren Zeiten noch nicht so agierte und sich merklich mehr auf seine Rolle als Abschlussspieler fokussierte, fragte Streich: "Wie seid Ihr auf die Idee gekommen?" Kompany antwortete, dass er Kane dabei auch bewusst Freiheiten einräume: "Ich will immer versuchen, das Profil meiner Spieler zu berücksichtigen. Harry ist unglaublich schlau. Gegen den Ball hat er natürlich seine spezifische Rolle. Im Ballbesitz ist es aber 50 Prozent Coaching und 50 Prozent gebe ich einfach dem Spieler das Vertrauen, dass er das Richtige macht."
Kompany betonte, dass auch Erfahrungen aus seiner Zeit als Spieler, als er es mit Manchester City häufig mit dem damaligen Tottenham-Stürmer Kane zu tun bekam, eine Rolle spielen. "Ich war ja mal Verteidiger und habe oft gegen Harry gespielt – diese Qualitäten habe ich da aber nie gesehen, weil er immer auf der höchsten Linie war. Und das war für mich eigentlich ziemlich leicht zu verteidigen – aber sag' das Harry nicht", lachte Kompany.
- AFP
Kompany über Kanes besondere Rolle: "Wenn er dann vorne drin ist, reicht mir das"
Nun sei es für die gegnerischen Verteidiger hingegen "sehr schwierig", wenn Kane so variabel agiere und sich manchmal im Sturmzentrum aufhalte, "sich manchmal aber ein bisschen raus aus dieser Zone bewegt", so Kompany. Ganz wichtig sei dabei auch, dass der englische Nationalmannschaftskapitän die nötigen läuferischen Fähigkeiten habe und so "immer am richtigen Ort" sei. Denn: "Das Einzige, was ich offensiv von ihm fordere: Wenn wir eine Torchance haben, wo bist du dann? Und wenn er da dann vorne drin ist, reicht mir das", erklärte Kompany.
Kane war auch am Samstag mit zwei Toren mal wieder der entscheidende Mann. Mit den beiden Treffern hat der 32-Jährige schon jetzt seine Ausbeute aus der vergangenen Saison verbessert und jagt weiterhin den Bundesliga-Rekord von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Dem waren 2020/21 41 Tore im deutschen Oberhaus gelungen, Kane steht nach 23 Spieltagen nun bei 28 Treffern. Hält er seine Quote von 1,22 Toren pro Partie in den verbleibenden elf Ligaspielen aufrecht, hätte Kane gute Chancen, Lewandowski den Rekord wegzuschnappen. Dann würde er mathematisch am Saisonende bei 41,4 Bundesliga-Toren stehen.
- (C)Getty Images
FC Bayern: Kompany und Streich sorgen für rührenden Lacher
Derweil sorgten Streich und Kompany zu Beginn des Interviews auch noch für einen rührenden Lacher. Streich hatte sich mit den Worten "Ich war mal Trainer in Freiburg" gewohnt bescheiden bei Kompany vorgestellt. Als Moderator Michael Leopold ihn flachsend darauf ansprach, reagierte Streich: "Er war ja in England, woher soll er es wissen?"
Tatsächlich hatten die Beiden in der Bundesliga keine Berührungspunkte mehr, da Streich bei Freiburg nach der Saison 2023/24 aufhörte und Kompany nach einem Engagement beim FC Burnley in England erst zur darauffolgenden Spielzeit neuer Bayern-Trainer wurde. Der FCB-Coach nahm den Ball aber respektvoll lachend auf und meinte: "Ich weiß das schon und ich weiß auch, wie lange er dort Trainer war und was er alles geschafft hat mit seinem Verein."
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 28. Februar 18.30 Uhr BVB - FC Bayern (Bundesliga) Freitag, 6. März 20.30 Uhr FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) Dienstag/Mittwoch, 10./11. März 21 Uhr BVB/Atalanta/Olympiakos/Leverkusen - FC Bayern (Champions League) Samstag, 14. März 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)