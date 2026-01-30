"Aber es wäre zu leicht zu sagen, dass es nur an ihm liegt": Niko Kovac verteidigt Serhou Guirassy

"Wenn unser Stürmer fünf, sechs Tore mehr hat, ist er nicht nur glücklicher, sondern wir auch erfolgreicher. Aber es wäre zu leicht zu sagen, dass es nur an ihm liegt. Jeder Stürmer lebt von der Zuarbeitung", sagte der Coach vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Sonntag, 17.30 Uhr).

Guirassy ist mit sechs Ligatoren der beste BVB-Schütze, er ist aber weitaus weniger gefährlich als im Vorjahr und agierte zuletzt oftmals unglücklich. "Ich bin überzeugt, dass er in den nächsten Spielen sehr wichtige Tore schießen wird", sagte Kovac.