Manchester United schaltet sich angeblich in das Werben um Xavi Simons ein. Der steht auch beim FC Bayern hoch im Kurs.

Xavi Simons, der in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen war, soll nun auch bei Manchester United ganz oben auf der Wunschliste stehen. Das berichtet die englische Zeitung The Sun.

Auch beim FC Bayern München wird der Niederländer, der mit seinem Team bei der Europameisterschaft bis ins Halbfinale kam, heiß gehandelt.