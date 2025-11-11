Borussia Dortmund ist an Abwehrtalent Joan Martinez von Real Madrid dran. Das berichtet das Portal The Athletic. Demnach sei das Interesse der Schwarz-Gelben am 18-Jährigen konkret - aber der BVB sei bei weitem nicht der einzige Top-Klub, der Martinez auf dem Schirm habe.
70-Millionen-Euro-Klausel: BVB offenbar heiß auf Real-Juwel
Der Innenverteidiger hatte erst im September einen neuen Vertrag bei Real unterschrieben, der ihn angeblich bis 2029 an den Klub aus der spanischen Hauptstadt bindet. Dem Bericht zufolge liegt seine Ausstiegsklausel bei 70 Millionen Euro, doch die dürfte bei einem Abgang nicht erreicht werden.
Leihe von Joan Martinez als Option für Borussia Dortmund?
Die Dortmunder dürften zunächst einmal Interesse an einer Leihe des Teenagers haben, der noch auf sein Debüt in der ersten Mannschaft von Trainer Xabi Alonso wartet.
Sollte sich für Joan Martinez in dieser Saison keine Tür in Reals Erster öffnen, könnte er wohl mit einem zeitweisen Abschied liebäugeln, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln.
